イケメン人形を求めてアラフォー2人が秋葉原へ。好みの服を着せるため店員を総動員／これからは、イケメンのことだけ考えて生きていく。

イケメン人形を求めてアラフォー2人が秋葉原へ。好みの服を着せるため店員を総動員／これからは、イケメンのことだけ考えて生きていく。