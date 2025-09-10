

大ヒットとなっている映画『国宝』を観ていて、劇中に出てくる、ある場面が強烈な印象として残った。なぜなら、その舞台は筆者がかつて社交ダンスのパーティー会場として訪れた、グランドキャバレー「グランドサロン十三」だったからだ。



同店は1969（昭和44）年創業の老舗キャバレー。2代目オーナー・宮田泰三さんが2021年から、営業時間外を利用した貸会場事業をスタートしたところ、昭和にタイムスリップしたかのような空間が人気を呼んでいるという。

今ではあまり耳にしなくなった”キャバレー”。往年の社交場が、「空間資産」として、なぜ今盛り上がりを見せているのだろうか？

今では実現不可能な内装の数々

グランドサロン十三の外観は心が躍るとは言い難い。ところどころに錆びがあり、初めて訪れる者には抵抗感があるかもしれない。建物の横には大きな黄色い看板があり、「関西一の大型キャバレー」という文字とともに店内のイラストが描かれてあった。

だが、建物の中に一歩足を踏み入れると、息をのむ光景が広がる。

まず目に飛び込んでくるのは、昭和の面影を色濃く残す広いホール。奥にはステージが構えられ、それを囲むように客席が扇状に広がっている。高さ6mほどの天井からは大ぶりのシャンデリアが吊り下がり、柔らかな光で場内を包み込む。



「キャバレーだけで使うのはもったいない」

そもそも、グランドキャバレーとはどういったところなのか。

元をたどるとフランスのキャバレーが発祥で、日本では戦後に台頭し、独自に発展してきた。「グランド」と名付けられているように広々とした空間でホステスとの会話、歌謡やダンス、時にはヌードショー、生バンドでのチークタイムを楽しむ「大人の社交場」として全国各地で盛り上がりを見せたという。

その一つであるグランドサロン十三は1969年にオープンした。創業者で、泰三さんの父である静長（よしなが）さんは、キャバレーを中心に居酒屋、不動産会社などを立ち上げた凄腕の事業家だった。

中でもグランドサロン十三は静長さんの意向により豪華絢爛な装飾品が使われ、莫大の費用を投じて建てられた。内装は特注品なので、今ではもう、同じようには造れないそうだ。

だが娯楽の多様化や経済環境の変化、賃料の値上げなどにより、2010年代には全国のキャバレーが次々に閉店。東京の最後の一軒も、2020年に閉館している。グランドサロン十三は閉館を免れたものの、経営不振が続いていた。

そのようなときに父から店を託された泰三さん。「キャバレーだけで使うのはもったいない。ここは、十三の町を盛り上げる場所になる。店をたくさんの人に売り込んでいけば、地域貢献にもなるはずだ」、そう決心し、2020年初めに事業を継承した。

それまで鉄道会社で働き、「まちづくり」「地域貢献」に興味を抱いていた泰三さんは、建物の新たな活用法を模索。2021年秋から営業に差し障りのない日曜日や平日日中に、貸会場事業をスタートさせた。

SNSで「キャバレーの営業時間外で会場をレンタルできます」と告知。怪しいイメージを持たれないように、ホームページにはレンタル料金をわかりやすく記載するように心掛けた。

するとメタルバンドCROWLEYの「悪魔がにくい」MV撮影で使われることになった。昭和40年代の雰囲気が曲とマッチしたことからの依頼だった。



これを皮切りに、少しずつ予約が入るように。すると読売テレビから「ベストヒット歌謡祭2021で、ある男性グループの収録をさせてもらいたい」と依頼があった。ただし、本番までどのアーティストが来るかは言えないという。

「昭和の雰囲気だし、純烈かな？」と泰三さんは思いつつ、二つ返事で了承。当日を迎えると、そこに現れたのは関ジャニ∞だった。

「この映像が放映されたのが11月だったんですけど、たまたまその時にグランドサロン十三の無料見学会を3日間開いたんですね。すると合計600人の来場者が来ました。

半分くらいは関ジャニ∞のファンの方々で、ソファの前にあるテーブルでキャラクターの人形を持って撮影していましたね。SNSで写真が拡散されたおかげで、この場所が知られるようになったんです」



2023年には、きゃりーぱみゅぱみゅさんのファンクラブイベントにも使われている。



映画『国宝』誘致の舞台裏

そして話題の映画『国宝』の撮影である。今年8月10日に大阪で行われた映画の舞台挨拶で、李相日監督が撮影場所について「大人になった春江が出てくるキャバレーは、十三にある現役のキャバレーですね」と語っている。

実現した背景には泰三さんの妻であり、秘書のマリアさんの存在が欠かせない。

マリアさんは大阪観光局が運営する「大阪フィルム・カウンシル」というサイトを見つけ、そのサイトに撮影地として身近な場所が登録されていることを知る。

そこにグランドサロン十三も掲載してもらえるよう積極的に働きかけたのだ。ちょうどそのタイミングで、映画『国宝』の制作会社から大阪フィルム・カウンシルに「いい撮影場所はないか」という問い合わせがあり、同店が紹介された。

映画『国宝』の撮影は俳優の拘束時間やキャバレーの通常営業への配慮から、わずか1日で集中的に行われたという。夜中に機材を搬入し、早朝にエキストラ、昼前に俳優陣3名が入り、夕方には撤収するという綿密なスケジュールが組まれた。

マリアさんが大ヒットを喜びつつ、こう語った。



「エンドロールには、73歳の元ネオン看板職人が手掛けてくれたグランドサロン十三のロゴも登場して、映画を通じてこの老舗キャバレーの存在が知られたようで嬉しかったです。その方は今も現役で、うちの店の看板やポスターをMacで作ってくれています」



「十三」の認知度向上に一役

その後、会場のレンタルの問い合わせがどんどん増えた。スポーツイベントではキックボクシング興行「SUPER KICK S-1」を初のスポーツ集客イベントとして開催し、「客席の形が古代コロシアムのようだ」と参加者から好評だった。

その他にも、カラオケ大会、ストリートダンスや社交ダンスのイベント、結婚式や同窓会、音楽会など、多岐にわたるイベントに利用されるようになった。

グランドサロン十三の認知度向上は、地域を明るく照らした。現在、泰三さんは地域団体とのコラボレーションにも力を入れているという。

例えば、地域のアートを活用したまちおこしNPO法人「淀川アートネット」と連携し、十三の飲食店や施設で絵画展、写真展などの開催を支援。十三を歓楽街だけでなく、若いアーティストを育てる拠点にしようとしている。

地域住民が出入りするようになって、泰三さんは会場の魅力をより感じるようになったという。周りの人たちがグランドサロンの魅力に気づき、地元での評価が高まったからだろう。

「（地域の人から）『怪しい外観の建物の中がこんな豪華なんて思わなかった』っていう、最初に僕が父から案内されたときと、まったく同じ感想を言われるんです。それはそうですね。飲む人しか知らないですし、先代は宣伝もしなかったし、取材を受けない人でしたから」

最近ではテレビ番組やYouTubeチャンネルで十三の町を紹介する特集が組まれることが増えた。また、阪急阪神不動産がタワーマンションを建設し、阪急電鉄が新路線の計画を打ち出すなど、十三の注目度は上がっている。そのきっかけの一つに、グランドサロン十三も貢献しているのだろう。

「イベントの出演者さんも、観覧に来られる方もすごく笑顔で帰っていただきます。独特の雰囲気や、客席の形が新鮮なんでしょうね」（泰三さん）

今ではほとんど聞くことがなくなった“キャバレー”。このユニークな存在が地域の象徴となり、街全体の認知度向上に貢献しているのだ。昭和の文化を未来へと繋ぐ「空間資産」として、グランドサロン十三は今、令和の時代に新たな輝きを放っている。

