「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

つい言ってしまう「一般化された言葉」

職場で会話をしていて、「なんだか話が噛み合わないな…」と感じることはありませんか？

その原因のひとつが、「みんな」「いつも」「よく」といった、「一般化された言葉」です。

つい、無意識に使ってしまいがちなのですが、何がいけないのでしょうか。考えていきましょう。

「みんな」「いつも」は誰も指していない

たとえば、チーム会議で次のようなやりとりがあったとします。

Aさん：「みんな、この資料はわかりにくいって言ってます」

Bさん：「え？誰が言ってたの？」

Aさん：「うーん、何人かが…」

この場合、「みんな」という言葉は便利そうに見えますが、実際には誰を指しているのか不明確です。

1人なのか5人なのか、それとも本人の感覚だけなのか、まったくわかりませんよね。

同じように、「この作業はいつも遅れるんですよね」と言われても、「いつも」とは何回中何回なのか、具体的にはわかりません。

一般化された言葉は、誰かを指しているようで、実は何のことも指していないのです。

会話のズレは「事実質問」で防げる

会話を噛み合わせるために大切なのは、事実を特定する質問をすることです。

悪い例：「みんな、反対してるの？」

良い例：「反対している人は、誰だった？」

悪い例：「この作業はいつも遅れるよね？」

良い例：「この作業が直近で遅れたのは、いつだったっけ？」

このように事実を一つひとつ特定していくことで、互いの「見えている景色」が揃い、正しい情報をもとに会話が進むようになります。

「みんな」「いつも」という言葉は便利ですが、情報が曖昧になり、会話のズレを生む原因になります。

頭のいい人は、こうした一般化された言葉を避け、「誰が」「いつ」「どの案件で」といった事実に基づいた質問で、認識をそろえていきます。

会話のズレをなくす第一歩は、事実を揃えることからです。よい人間関係の基本には、よいコミュニケーションがあります。そして何より、よいコミュニケーションの出発点には、良い質問があるのです。

