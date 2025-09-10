◆米大リーグ オリオールズ―パイレーツ（９日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

オリオールズ・菅野智之投手（３５）が９日（日本時間１０日）、本拠地・パイレーツ戦前にキャッチボールを行った。

菅野は７日（同８日）に本拠地・ドジャース戦で先発。大谷翔平投手（３１）との日本人対決にも注目が集まったが、４７号先頭打者本塁打を浴びると、２打席目にも４８号ソロを浴びた。

「やりたいことは、色々あったんですけど、その前に打たれちゃった。フォアボールだけは絶対に出さないように、と思っていました。『それだったらホームランでもいい』と、試合前から言ってましたし。それで、ホームランを打っちゃうんだから、やっぱりすごいなと思いました。そりゃ、悔しいですよ。本心は、『抑えたい』ですから」

１打席目は外角高めのシンカーを被弾。２打席目は内角のカットボールを捉えられた。ともに決して甘いボールではなかったようにも見えるが、いずれも中堅右のスタンドへ運ばれた。外角高めのシンカーを本塁打にされたことは「多分、ないでしょうね」と振り返りながら、大谷の打撃についても分析した。

「いや、僕の見立てでは、多分、あんまり調子は良くなかったと思うんです。その前（３連戦の１、２戦目）でも結構、強引に引っ張ろうとしていたし。あれ（本塁打）で調子が良くなっちゃった。ちょっとドアスイング気味になって、だからこそ、あのボールがあそこに飛んだと思います。本当に大谷の調子が良ければ、もうちょっと左に飛んでいたんじゃないかな。僕はそういう印象です。打たれちゃって、言うのもナンですけど（笑）」

４回には金慧成の打球が右足に直撃して緊急降板。この日キャッチボールを行うなど、次回登板は問題ない見込みとなったが、大谷との対決は本塁打を浴びた２打席だけで終わった。

「いや〜、３打席目あったら、打たれてたでしょう、多分ね。打たれたことについては、それは、仕方ないです。ただ、ドジャーズ打線に対して、自分がやりたいことがあって、それを、ずっと（対戦前）１週間、準備していた。他のバッターにはある程度、自分がやりたいことが出来たと思います。でも、彼（大谷）に対してだけ、やりたいことができなかった。このカウントで、このボールを投げて、最後はコレでフィニッシュして…と自分で決めていたんだけれど、（早いカウントで勝負が終わって）それが出来なかったことが、悔しいですね」