◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム7-4ソフトバンク(9日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

2位日本ハムは首位ソフトバンク相手に逆転勝利。山縣秀選手が2本のホームランを放ちました。

ルーキーの山縣選手は1点を追う4回に、モイネロ投手からレフトへ2号同点ソロ。さらに1点リードの6回にも再びモイネロ投手から2打席連発となる3号2ランを放ち、自身初のマルチホームランを記録しました。この試合は3安打(うち2本塁打)3打点と活躍し、チームを勝利に導きました。

試合後のヒーローインタビューに伊藤大海投手と今川優馬選手とともに登場した山縣選手。第一声では「執念〜！」と人さし指を立てて叫ぶ今川選手のネタを横取りし、ファンから歓声を浴びました。

チームは試合前の時点で、モイネロ投手相手に22イニング連続無得点。そんな難敵から放った2発の裏には新庄剛志監督からの助言があったそうですが、「これは企業秘密ということで(笑)」と詳細は明かさずに笑顔を見せました。

山縣選手は2本目のホームランには「まさか入ると思わなかったので全力で走った。入ったときは何が何だか分からなくなってしまい、興奮しました」と初々しいコメント。「ファンの方々含めて1番驚いたのは自分かなと(笑)」とまさかの1発だったことを明かしました。