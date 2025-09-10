最高裁判所の前で銃器を手にするデモ参加者＝９日/Prabin Ranabhat/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）ネパールのオリ首相は９日、辞任を表明した。ネパールでは政府によるＳＮＳ使用禁止が発端となって抗議デモが全国に広がり、これまでに２２人が死亡、多数が負傷する事態に発展している。

オリ首相の主任補佐官がＳＮＳに投稿した辞任表明のコピーによると、「異常事態」の責任を取るとしている。

同国ではＳＮＳ使用禁止や腐敗の蔓延（まんえん）、経済的機会の乏しさに対する憤りから、若者を中心とするデモが起きた。

ロイター通信によると、治安部隊は複数の都市で抗議者らに対し、実弾や放水銃、催涙ガスを使用した。カトマンズの病院の院長は少なくとも２２人が死亡したとＣＮＮに明らかにした。

人口３０００万人の同国は政治が不安定なことで知られる。１０年にわたる内戦を経て２００８年に２３９年続いた王制を廃止して共和制に移行したが、以降、誕生した政権の数は１２を超える。

そうした中で、若者が中心となった今回のデモにより過去数十年で最も社会情勢が不安定になっている。

デモを受けて政府は８日、ＳＮＳ禁止を撤回した。その後も抗議者らは外出禁止令を無視して再び街頭に繰り出してデモを展開した。ロイター通信の写真には抗議者が最大政党のネパール会議派のオフィスの外で警察の施設や家具を燃やしている様子が映っている。

政府は先週からフェイスブックやワッツアップ、ユーチューブなどのＳＮＳを禁止した。現地の報道によると、４日深夜までに２６のプラットフォームが使えなくなった。

政府はＳＮＳ禁止は偽ニュースや憎悪発言を取り締まるために必要な措置であり、運営各社が対策を怠ったと主張していた。