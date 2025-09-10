「倫理学に入門する」って、何をすること？　古田徹也さんが考える──『哲学史入門』

「筋金入りのアマチュア」でいること

倫理学という分野

──倫理学という言葉は、一般に、哲学よりも縁遠い印象があります。そもそも、哲学と倫理学は同じものなのでしょうか。そうでないとしたら、両者はどういう関係にあるのでしょうか。



古田 まったく同じものとはいえませんが、別物というわけでもありません。



一般的には、「哲学」がより大きな括り方です。その下にさまざまな分野がぶら下がっているんですが、その分類の仕方は一つではなく、観点によって変わってきます。



たとえば地域で分けると、「大陸哲学」「英米哲学」「インド哲学」「中国哲学」「アフリカ哲学」といった括り方になります。倫理学が独立した分野として立ち上がるときには、「政治哲学」「法哲学」「美学」「宗教哲学」「自然哲学」などと並ぶ一分野として位置づけられます。この場合、哲学する対象やテーマによって分類が行われているわけです。



──だとすると、倫理学は、道徳や倫理を哲学する営みだと考えればいいんでしょうか。



古田 いや、もっと広いですね。道徳や倫理というのは、人間にとってきわめて重要であるからこそ、道徳や倫理ばかりを見つめていてもわかるものではありません。いま、「倫理学」と「政治哲学」とを区別しましたが、実際にはこんなふうにスパッと分けられません。たとえばアリストテレスの『ニコマコス倫理学』は、倫理学の古典中の古典ですが、その最後の部分は立法や国制に言及していて、彼の別の著作である『政治学』へと直接つながる内容になっている。つまり、少なくともアリストテレスには、倫理学と政治哲学を明確に分けるという意識はありませんでした。倫理学はその始原から、他分野との境界が曖昧であり続けてきたのです。



『ニコマコス倫理学』の「倫理学」はギリシア語で「エーティカ（Ethika）」です。これは元々、性格や人柄などを意味しますが、アリストテレスは実際には、個人のそうした性質や内面だけでなく、社会の慣習、正義、政治など、多様な事象を包括的に扱っています。



このように倫理学は、政治哲学などと地続きのかたちで展開される、非常に広い範囲にわたる分野、とても曖昧な分野だといえますね。現代でも、トマス・ネーゲルやＴ・Ｍ・スキャンロン等々、倫理学と政治哲学の両方にまたがる（あるいは、どちらか区別するのが困難な）議論を展開している哲学者はたくさんいます。



──倫理学は、美学や宗教哲学とも重なり合うところがあるんですか。



古田 そうですね。ウィトゲンシュタインなんて、『論理哲学論考』のなかで「倫理と美は一つだ」と言っているぐらいですから。



倫理学という領域をもっとも広く捉えれば、哲学の大半を包含するものになるでしょう。



とはいえ、哲学と「イコール」ではないんですよね。たとえば「世界には始まりがあるのか」「世界の果てはあるのか」といった問いじたいは倫理学は探究しません。これらはある意味では純粋な哲学的問いですし、形而上学的な問い、自然哲学あるいは自然科学の問いでもあります。



ただ一方で、こうした問いを「どこかでふと発してしまう人間とはどんな存在なのか」、つまり「そう問わずにいられない人間というものをどう理解すればよいのか」という問題には、倫理学は深く関わります。「なぜ世界が存在するのか」「なぜ自分は存在しているのか」といった根源的な問いに向かう存在としての人間をどう理解するか。そういうわれわれ自身をどう捉えるか。こうした問いはまさしく、倫理学の際立った主題の一つだと思うんです。とはいえ現在、それが表立って問われることはあまりないんですが。



倫理学に入門するには

──私たちは、意識はしなくても、なんらかの倫理や道徳に従って生活しています。だとすると、倫理学に入門するとは、何をすることなのでしょうか。



古田 そうですねえ……一般的には、生き方や倫理などをめぐるソクラテス以来の議論について、その流れを学び始めることが、「倫理学に入門する」ことだと言えるでしょう。ただ、これはいわばオフィシャルな答えですね。実質的に言えば、倫理学に入門するとは、「人間とはどういう存在か」とか「人間はなぜ生きるのか」といった問い、あるいは「自分とは何か」「他者とは何か」といった問いに向き合い始めることではないでしょうか。



先ほども言ったように、元々倫理学は、人間にまつわる事柄全般に接続するものであり、広くて曖昧です。たとえば和辻哲郎は倫理学を、「人間（にんげん、あるいは、じんかん）の学」と定義しています。



和辻はアリストテレスの倫理学は高く評価しますが、近代ヨーロッパの倫理学については、世間や社会という観点に乏しいと批判しています。善悪も徳も個人の内面の問題としてのみ捉えがちだというんですね。「人間」という言葉には本来、人の住む世界、世間、人と人の間、間柄といった意味があり、そちらの意味がむしろ先で、のちに個としての人も指すようになったんだと。だから、「間柄」という社会的な関係性に注目して人間を捉える視点は必須だと和辻は言うわけです。



でも同時に彼は、だからといって世間や社会だけを考えるものでもない、とも強調します。かつて世間を指していた「人間」が個々の人間を指すようになったという、その変化にも意味があるからです。つまり、倫理学では社会と個人の両方を、その相互作用や衝突も含めて見なければいけないということになります。



個人というのは、実はすぐれて反社会的な存在でもある。利己的な面や自己本位な面があり、気まぐれで、予測不能で、信頼できないところがあるからです。一方、社会は社会で、個人を押しつぶそうとする。個々の人間の違いを抹消して、全体のなかに吞み込もうとするわけです。こんなふうに、個人と社会は互いに否定し合う関係にあり、そして、その矛盾した関係が人間の本質的な特徴でもある。この和辻の指摘は重要だと思います。実際、倫理学をやるということは、抽象的すぎるかもしれませんけど、そういう矛盾した人間のあり方をつかまえることに精魂を傾ける営みだと思うんです。



社会のほうから人間を見るなら、政治哲学や政治学、法学、社会学、社会心理学、人類学などに近づく。逆に個人のほうから社会を見るのであれば、小説や映画やドキュメンタリーなどの非学問的な分野に近づく。倫理学は、この両端にまたがるというか、このはざまに立って、和辻が言うような意味での「人間」に照準を合わせます。



ただ、学問として領域の境界がはっきりしないことは、相当の危うさを伴います。今の学問の世界では専門分化が進み、それぞれの研究領域が明確に限定されているのが当たり前になっていますから。



ですが、ぼく自身は、自分の専門領域を狭く固定してそこを守り続けるような倫理学には魅力や意義を感じません。むしろ、自分の立場や正当性、自分自身の存立基盤までも揺るがされるような場所に身を置くことが、倫理学にとって必要だと思っています。「ある領域を画定してそこに安住しないことが、倫理学を探求するために払う賭け金だ」という言い方をぼくはよくしますが、これは哲学全体にも言えることです。



哲学とは根本を問う営みです。そして、根本を問うというのは、ある一点をじっと凝視し続けることではありません。むしろ視点を切り替え、物事を多面的に見ること、多様な見方―――あるいは、多様な分野―――同士の関係を問い直していくような営みです。その意味では、「筋金入りのアマチュア」であることが求められると、ぼく自身は思っています。



