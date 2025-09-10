新潟と福島を横断する「新ルート」開通！ トラックによる「大渋滞解消」で所要時間大幅短縮を実現！ 「水原バイパス」ってどんな道路？

所要時間約11分短縮！

国道49号は福島県いわき市と新潟県新潟市を結ぶ主要幹線道路です。太平洋側と日本海側の物流を支える道路として重要な役割を果たしています。

そんな国道49号のうち、新潟県阿賀野市を通る「水原バイパス」が2025年6月8日に全線開通を果たしました。

【画像】超便利！国道49号「水原バイパス」のルートを見る（10枚）

これによってどのような効果が期待できるのでしょうか。

国道49号「水原バイパス」の様子（画像：国土交通省）

水原バイパスは阿賀野市寺社から同市下黒瀬までを結ぶ全長8.1kmのバイパスです。このうち西側の百津から下黒瀬間5.4kmは2022年12月に開通済みで、残った寺社から百津まで約2.7km区間が今回新規開通した区間になります。

バイパスが開通する前は阿賀野市の市街地を通過する現道は幅員が狭く、1日約2万台の交通量があります。

現道は阿賀野市の市街地を通過するため、慢性的な渋滞が発生。大型車の通行もあるため渋滞や交通事故が頻発しています。

また、自動車交通による交通騒音等の生活環境に与える影響が問題視されています。

水原バイパスが開通し、通過交通がバイパスに転換することで、交通事故の減少が期待されます。

さらに、阿賀野市から新潟東港や県外へのアクセス性が向上し、地域産業の発展と物流の促進を支援します。

国土交通省の資料によれば、事業区間の走行時間は約11分短縮され、渋滞損失時間は年間約63万人時間分の削減が見込まれています。

水原バイパスは高盛土構造になっているため、バイパス付近を流れる阿賀野川が氾濫した時でも経路が確保できる設計になっています。そのため、緊急時の輸送路確保や避難、安全確保につながる重要な役割も持っています。

水原バイパスは暫定2車線での開通ですが、将来的に4車線化することを見据えて用地は確保済みです。

※ ※ ※

水原バイパスは、市街地の渋滞緩和や走行時間の短縮が実現しています。

同時に、防災機能の強化や観光・物流への効果も大きく、国道49号の新たな交通インフラとして期待されています。