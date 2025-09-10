じつは「地球は生まれて、すぐ滅亡」していても、全然おかしくなかった…大胆すぎる月の成因説「ジャイアントインパクト」説、驚愕の中身

宇宙で唯一の生命を育んだ「海」、あたりまえのようにそこにある「山」、そしてミステリアスな「川」……。地球の表情に刻まれた無数の凹凸「地形」。どうしてこのような地形になったのかを追っていくと、地球の歴史が見えてきます。

1ヵ月…………約3億8000万年

1週間…………約8800万年

1日……………約1260万年

1時間…………約53万年

1分……………約8800年

1秒……………約146年

この記事で出てくる「地球カレンダー」とは 地球史、およそ46億年という長い時間を感覚的にとらえるために、「地球カレンダー」という物差しを使って記述しています。これは46億年を「1年」に置き換えて、各年代を「日付」で表したものです。46億年を「1年」と換算すると1ヵ月…………約3億8000万年1週間…………約8800万年1日……………約1260万年1時間…………約53万年1分……………約8800年1秒……………約146年なお、年代測定の精度その他の事情によって、研究者の間で必ずしも一致しているわけではなく、また新たな知見により変動が生じることもあります。今回の記事では1月12日の出来事をとりあげます。

月の成因をめぐる謎

月は地球の唯一の衛星です。わたしたちにとっては肉眼でもよく見える、もっとも親しみのある天体です。

しかし、月がどのようにしてできたのかは、昔から多くの論争が繰り広げられてきた大難問でした。さまざまな説が考えられましたが、どれも問題を抱えていて、月の成因をうまく説明するのは至難の業だったのです。

もちろん、ほかの惑星の衛星のでき方もそれぞれに簡単ではないのですが、いちばん身近な月がわからないことには話になりません。なかには「月が見えていることは、目の錯覚なのだろう」と苦し紛れの冗談を言う学者もいたほどです。

昔から月の成因として提唱されてきた考え方は、地球との関係において、おもに３つに分けられています。地球と月は「親子」であるとする考え方、「兄弟」であるとする考え方、そして「他人」であるとする考え方です。

「親子説」

「親子説」とは、月が地球から飛び出してできたという考え方です。「進化論」で名高いあのチャールズ・ダーウィンの次男、ジョージ・H・ダーウィンが1879年に唱えました。

大まかに言えば、マグマオーシャン時代の地球の遠心力によって、ドロドロのマグマが宇宙に飛び出し、固まって月になった、というものです。飛び出した跡が太平洋であるとしています。『われらをめぐる海』を書いたレイチェル・カーソンは、この説を採用しています。

しかし、地球の引力を超えるほどの力で物質が飛び出すというのは、かなり難しいことだと思われます。それほど大きな遠心力ができるためには、地球はとんでもないスピードで回転していなければなりません。「親子説」は「分裂説」とも呼ばれ、ほかにもさまざまな学者から修正案が出されましたが、決定打とはなりえませんでした。

「親子説」のざんねんだったところ

飛び出した物質が月になるには、地球はとんでもないスピードで回転していなければならなかった

「兄弟説」

「兄弟説」とは、地球ができたのと同じように、太陽系第三軌道周辺にあった微惑星が集まって月ができたとする考え方で、19世紀後半にエドワード・ロッシュらが提唱しました。微惑星がより多く集まってできたのが地球で、少なめに集まったのが月であるというわけで、「親子説」よりはかなり自然な考え方に思われました。

しかし、1969年にアポロ11号が実際に月に行って試料を持ち帰り分析したところ、この説にも疑問が投げかけられました。月の岩石の化学組成は、地球のマントルとかなり似ていることがわかったのです。地球と月が同じ材料からつくられた「兄弟」であるならば、このように地球の一部分のみと似るというのは考えにくいことです。この説では、その説明をすることができませんでした。

「兄弟説」のざんねんだったところ

同じ材料から生まれたにしては、地球の一部分（マントル）だけとしか似ていなかった

「他人説」

「他人説」は「捕獲説」とも呼ばれ、アメリカの天文学者トーマス・ジェファーソン・ジャクソン・シーらが提唱しました。

そもそも地球と月にはまったく因果関係がなく、月はいわば地球という「よその部族」に捕えられたようなものであるとする考え方です。宇宙空間を移動していた月が、たまたま地球の軌道に近づいたときに、地球の引力に捕えられ、地球の「部下」になった、というわけです。

しかし、ある天体が宇宙空間で別の天体の軌道に捕えられる確率はきわめて低いと考えられるうえ、やはり月の組成についての説明ができないため、この説も主流にはなりえませんでした。

「他人説」のざんねんだったところ

地球が、たまたま宇宙空間を移動していた月を捕まえる確率は、恐ろしく低かった

「親子」でも「兄弟」でも「他人」でもないとすれば、月とはなんなのか？ みなが頭を抱えたときに登場した“斬新な仮説”が、前回の記事で触れた「ジャイアントインパクト説」です。

現在のところ、月の成因説の“真打ち”

「ジャイアントインパクト説」は、天文学者のウイリアム・ハートマンとドナルド・デービスが1975年、月の成因を説明する新説として提唱した説です。

地球ができてまもない頃に、火星くらいの大きさの星（火星の直径は地球のほぼ半分）が、地球に衝突して、地球の一部がもぎ取られ、衝突したほうの星もバラバラになり、それらが地球の外側を取り巻いているうちにやがて集合し、月になったという説です。

ジャイアントインパクト説では、地球のおもにマントルがもぎ取られたと考えることで、月の組成について説明することができます。

また、「親子説」では地球の分裂を遠心力によるとするところに無理がありましたが、その点も解決します。

ただし当初は、地球が完全に破壊されてしまわない程度に衝突が起きるには、衝突の角度がかなり限定されたものになり、そのような確率はきわめて小さいのではないかという反論もありました。

しかし、その後の研究で、このような衝突は現実に十分起こりえることがわかり、1980代後半には、ジャイアントインパクト説が月の成因を説明するもっとも有力な理論となったのです。

最近のコンピュータシミュレーションによる研究では、もぎ取られた地球の一部やバラバラになった星が集まって月になるには、早ければ1ヵ月で可能との見方もあるようです。

なお、ジャイアントインパクト説には、地球の自転軸が約23.4度傾いていることの理由も説明できるという「副産物」がありました。地球に季節があるのも、この衝突のおかげなのです。

地球の海をよくかき混ぜたであろう、大きな潮汐作用

地球カレンダーにおける「1月12日」の大事件は、まさに地球滅亡の危機でした。このときに地球がバラバラになり、宇宙の藻と消えてしまっていても、不思議ではなかったのです。「水の惑星」も、わたしたち人間も存在していなかった可能性は十分にあったのです。

誕生したばかりの月は、地球から約2万kmという近いところにあったようです。その頃の月を地球から見れば途方もなく大きく、まるでエウロパから見た木星のようであったかもしれませ ん。その後は次第に遠ざかり、現在では月と地球の距離は約38万kmです。

地球に近かった頃の月は、非常に大きな潮汐作用を地球に及ぼしていたことでしょう。たとえば地球に水の海ができてからは、潮汐力による潮の満ち干きは現在からは想像もつかないものだったと考えられます。おそらくは大津波のような波が、毎日2回、海岸へ押し寄せていたはずです。

この潮汐には、海水をよくかき混ぜて、海水の成分を均質にする役割があったものと思われます。それはのちの生命の誕生にも、大きな影響を与えていたかもしれません。

さて、月の誕生という大危機を逃れた地球は、いよいよ海洋の形成へと向かうことになります。

マグマオーシャンというはじめての海から、水で満たされた海洋がどのようにしてできたのかについては、1950年代に多くの地球科学者、とくに地球物理学者が考えてきました。海を研究する海洋学者は、現在の海のさまざまな現象は取り扱うのですが、海洋がどうしてできたのかに関しては誰も言及していません。そして、これについてもさまざまな説があり、どれが正解かを決めるのはいまだに難しいところがあります。

＊

さて、地球はいよいよ海洋の誕生を迎えます。海洋といえば水ですが、水が生まれるためには、まず大気に注目する必要がありそうです。

