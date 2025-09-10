唯一無二、トノー型の文字盤！【アイスウォッチ】の腕時計がAmazonで売り出し中‼上品さと個性を兼ね備えた逸品！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
涼しげカラーと目を引く高級感‼【アイスウォッチ】の腕時計がAmazonで売り出し中！激レア・トノー型の文字盤が魅力的‼
アイスウォッチから高級時計の伝統と、ブランドのDNAである楽観主義とカラフルな自由をエレガントに融合させた腕時計が登場！緩やかなカーブを描くケースは、手首にアートピースを纏うような感覚をもたらし、遊び心を一層引き立てる一品だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
「【アイスウォッチ】腕時計 ICE boliday アイス ボリデイ マルチファンクション 34.5mm シリコン ラバー ベルト 022860 レディース 正規輸入品 ブルー」は未来的なフォルムでありながらも、ヴィンテージ感を漂わせる丸みを帯びたトノーケースデザインが特徴の腕時計だ。
一目で印象に残る独特な“トノー型”のケースは、見事な曲線美を持ち、近年のファッションウォッチマーケットでは前例のない形状。日常を彩るカジュアルエレガンスな腕時計である。
軽量で絶妙な発色のアルミ製ケースはスチール製のネジで飾られ、奥行きのある文字盤には、スケルトンの針、日付・曜日・24時間計のサブダイアルを配し、日本製の多機能ムーブメント「Miyota 6P29」を搭載する。
エレガントかつラグジュアリー、またユニークな風合いを持つ唯一無二の腕時計。是非この機会に入手してほしい。
