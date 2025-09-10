見逃せない新車発表 業界の最新動向は？

コロナ禍以降で最大規模の欧州の自動車展示会、ミュンヘン・モーターショー（IAAモビリティ2025）が開幕した。フォルクスワーゲン、BMW、メルセデス・ベンツ、ルノー、ポールスターなど、数多くのブランドが重要なニューモデルを発表している。

特に注目したいのは、新型のBMW iX3とメルセデス・ベンツGLCだ。両車とも、新たな時代の幕開けを象徴する主力電動SUVである。



IAAモビリティ2025で特に注目したい新車発表を抜粋して紹介する。

また、フォルクスワーゲン・グループが一連の小型車ファミリーを発表するなど、今回のショーでは小型EVの「波」の到来も示された。

この記事では、ミュンヘン・モーターショーで展示されている最も注目すべき新型車を紹介する。

このコンセプトカーは、先駆的だった初代アウディTTからインスピレーションを得ている。単なる展示用のショーカーではなく、2027年には実際に発売される予定だ。

「ここに展示されているクルマは、文字通り、量産車のプレビュー（予告）です」とアウディのデザイン責任者であるマッシモ・フラセラ氏は語った。



今後登場予定の新型ポルシェ・ボクスター/ケイマンと同様に、ポルシェとアウディが共同開発したPPEプラットフォームを採用すると見られている。

アウディのゲルノート・デルナーCEOは、このモデルがTTとR8の中間に位置し、『TT』の名を冠することはないと断言した。

BMWの『ノイエ・クラッセ』革命から生まれた最初のモデル。デザインとエンジニアリングにおいて大きな一歩を踏み出し、航続距離は最大805kmを謳っている。

欧州では今年後半に販売開始予定で、市販EVとしては最も航続距離の長いモデルとなる。車高の低いメルセデス・ベンツCLAさえも凌駕する性能だ。



また現行iX3より安価で、英国価格は5万8755ポンド（約1170万円）からと、実に約6500ポンド（約130万円）の値下げとなる。

スペインの自動車ブランドで、フォルクスワーゲン・グループ傘下のクプラは、次世代デザインを体現する革新的なコンセプトカー、ティンダヤ（Tindaya）を発表した。

特徴的なのは、ヨーク型ステアリングホイール、プリズムと呼ばれるセンターコンソールのガラス製コントロールパネル、そして斬新な形状の複合素材ボディだ。しかし、最大の注目ポイントは、最高出力496psのレンジエクステンダー・パワートレインである。1.5L直列4気筒エンジンで走行中にバッテリーを充電し、理論上は1000kmの航続距離を実現するという。



クプラ・ラヴァル（Cupra Raval）は、新型フォルクスワーゲンIDポロのスポーティな兄弟車として来年欧州市場に登場する予定だ。Bセグメントに相当する小型EVで、アグレッシブなスタイリングと専用シャシー設定が特徴である。

クプラはまた、ラヴァルの高性能仕様として『VZ』の開発も進めている。最高出力226ps、電子制御式リミテッドスリップデフを搭載し、スタビリティコントロールシステムを完全に無効化できるという。



長安汽車 ディーパルS05

中国の自動車メーカーである長安汽車は、テスラ・モデルYに対抗する電動SUV、ディーパルS07（Deepal S07）を欧州市場に広く展開しようとしている。これに続く形で、一回り小型のディーパルS05（Deepal S05）も発売予定だ。

中国では、バッテリーEVとレンジエクステンダーの2種類のパワートレインから選択可能だ。前者は最高出力238psのリアモーターと56kWhバッテリーを搭載し、中国のCLTCテストサイクルで515kmの航続距離を実現する。



レンジエクステンダー仕様は27kWhの小型バッテリーを搭載し、WLTPサイクルで200kmのEV航続距離を実現。自然吸気1.5Lガソリンエンジンが発電機として補助する。

ヒョンデ・コンセプト・スリー

ヒョンデは、新型の電動ハッチバックのコンセプトモデルを公開した。

コンセプト・スリー（Concept Three）と命名されていることから、量産バージョンはおそらく『アイオニック3』と呼ばれることになるだろう。セダンのアイオニック6を彷彿とさせる流麗なファミリー向けハッチバックだ。



コンセプト・スリーはまた、ヒョンデの新デザイン言語『アート・オブ・スチール』のショーケースでもある。

リープモーターB05

中国ブランド、リープモーターはフォルクスワーゲンID.3への対抗馬としてB05を投入し、ラインナップを拡大する。

このモデルはフロントに最高出力218psのモーターを1基と、67.1kWhのバッテリーパックを備える。これにより、最大420kmの航続距離を実現するという。



英国価格は約2万7000ポンド（約540万円）からと予想されている。

メルセデス・ベンツGクラス・カブリオレ

メルセデス・ベンツがGクラスのオープントップモデルを復活させる。

公開された予告画像では、現行モデルと似たシルエットながら、ルーフラインが短縮されていることがわかる。



Gクラスのコンバーチブル仕様は、2017年発売のマイバッハG 650ランドーレット以来となる。

メルセデス・ベンツGLC

新型GLCは、メルセデス・ベンツの「史上最大の製品攻勢」の幕開けを告げるモデルだ。

現行の内燃機関搭載GLCのデザインを踏襲しつつ、942個のLEDライトで構成される新しい『アイコニックグリル』により、EVモデル独自の外観へと仕上げている。



EV用のMB.EAプラットフォームと800Vの電気アーキテクチャーを採用し、最大700kmの航続距離を実現している。

ミニ・ジョン・クーパー・ワークス x デウス・エクス・マキナ

ミニは、2台のコンセプトカーによって高性能車へのコミットメントを示した。

ガソリンおよびEVのジョン・クーパー・ワークスをベースに、ファッションブランドのデウス・エクス・マキナ（Deus ex Machina）と共同製作した、装備を削ぎ落としたレーシングカーだ。



どちらも量産化されることはないが、2023年に生産終了したジョン・クーパー・ワークスGP以来となるミニのJCWモデルだ。

ポールスター5

スウェーデンに本拠を置くポールスターは、モーターショーでポルシェ・タイカンに対抗する『5』の量産バージョンを発表し、最もパワフルな仕様では900ps近くを発揮するとした。

このスーパーサルーンは「ポールスターを定義づけるプロジェクト」と称され、新しい800V電気アーキテクチャーを同社で初めて採用する。



開発作業は主に英国で行われ、「スーパーカーレベルの」剛性と、クラス最軽量を誇るとされている。AUTOCAR英国編集部はプロトタイプに試乗し、この主張を検証している。

ルノー・クリオ

ルノーは6代目となる新型クリオ（日本名：ルーテシア）を発表した。コンセプトカーを思わせるシャープなデザインと力強いスタンスが特徴だ。

ワイドなフロントグリル、ダイヤモンド型ヘッドライト、筋肉質なプロポーションが、これまで以上にスポーティな印象を与える。車内にはグーグルのソフトウェアを搭載したデュアルスクリーンが備わり、よりモダンな雰囲気となっている。



ガソリン車とハイブリッドモデルが用意され、いずれも日常的な運転に重点を置いたチューニングが施されている。欧州では年内に受注開始予定とされるが、右ハンドルの英国には2027年に投入されるようだ。

スコダ・エピック

チェコの自動車メーカーで、フォルクスワーゲン・グループ傘下のスコダは、新型EVのエピック（Epiq）を披露した。電動車の普及を目指す全長4.1mの小型SUVだが、重要なのは価格設定だ。

スコダの発表によると、2万5000ポンド（約500万円）から販売されているガソリン車のカミックと同等になるという。航続距離は425kmとされる。



ミュンヘン・モーターショーでは量産バージョンに近いコンセプトモデルが展示されているが、デザインはほぼ変更なく販売店に並ぶ見込みだ。

スコダ・ビジョンOコンセプト

スコダは、次期オクタビアを思わせる電動ステーションワゴンのコンセプトカー、ビジョンO（Vision O）を公開した。フォルクスワーゲン・グループの新SSPプラットフォームをベースに、実用性重視の箱形ワゴンから洗練された現代的なフォルムへと生まれ変わる。

量産バージョンが欧州市場に登場するのは2020年代後半になるが、メッセージは明確だ。欧州で最も売れているステーションワゴンの1つが電動化するのだ。



オペル・コルサGSEビジョン・グランツーリスモ

この派手なコンセプトカーは最高出力800psを誇り、車両重量はわずか1170kgとされる。主力ハッチバックのコルサの次世代モデルを予告するという役割を秘めた1台だ。

実際、このコンセプトカーは来年発表予定の次期コルサと同じSTLAスモール・プラットフォームをベースとしている。



フォルクスワーゲンIDポロ

フォルクスワーゲンは、前回のミュンヘン・モーターショーで披露したID.2allコンセプトの量産バージョンが『ポロ』の名を冠することを明らかにした。

今年のショーでは、カモフラージュが施された量産バージョンのプロトタイプが公開されている。欧州では2026年に発売予定で、価格は約2万2000ポンド（約440万円）からとなる見込み。



IDポロには38kWhと56kWhの2種類のバッテリーが用意される。後者は約450kmの航続距離を実現し、最大125kWの急速充電に対応する。

フォルクスワーゲンIDポロGTI

フォルクスワーゲンはIDポロの高性能仕様として、2027年発売予定のIDポロGTIも発表した。

最高出力は236psに強化され、張り出したフェンダー、リアスポイラー、大径アルミホイールなど、アグレッシブなデザイン要素を備えている。



AUTOCARが以前報じた通り、フォルクスワーゲンは最高出力286psを目標とするクラブスポーツ仕様も開発中だ。

フォルクスワーゲンIDクロス・コンセプト

IDポロと並行して、より背が高く、がっしりとしたフォルムのIDクロスが、量産バージョンに近い姿で公開された。IDポロに続いて、来年発売される予定だ。

実質的にTクロスに代わるEVであり、価格は約2万5000ポンド（約500万円）からとなる見込みだ。電動SUVとしては安価な部類に入る。



フォルクスワーゲンTロック

2代目となる新型Tロックがミュンヘンで一般公開された。大胆な新デザインと、フォルクスワーゲン初のフルハイブリッド・パワートレインを搭載する。

Tロックは同ブランド最後の内燃機関車となる見込みだ。市場状況が許せば、以降のモデルはすべてバッテリー駆動となる予定である。



欧州では11月に納車開始予定で、高性能のR仕様も来年登場する見込みだ。

ボルボES90

ボルボ史上最も空力性能に優れたクルマ、そしてSUVではない同社初のEVがミュンヘンで一般公開された。

SUVのEX90と多くの部品を共有するES90は5ドア・リフトバックで、88kWhまたは102kWhのバッテリーを選択できる。いずれも航続距離は640kmを超えるという。



充電速度は350kWで、102kWhバッテリー搭載車は10％から80％までの充電を20分で完了できる。