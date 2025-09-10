岡田紗佳、国宝級の無双BODYを披露 『週刊SPA!』で美脚＆大人の色香も
モデル・タレント・プロ雀士として活躍する岡田紗佳が、9日発売の『週刊SPA!』9月16・23日合併号（扶桑社）の表紙を飾った。
【写真】“役満ボディ”あらわなランジェリーカットを披露する岡田紗佳
誌面では「国宝級！無双BODY」と題し、大人の色香をまとった岡田が美脚や憂いを帯びた表情を披露。芸術的とも評されるスタイルで見る者を圧倒する内容となっている。
岡田は1994年生まれ、東京都出身。Mリーグ「KADOKAWAサクラナイツ」のメンバーとしても知られ、今年は4冊目となる写真集『嶺上開花』（宝島社）を発表した。
同号にはこのほか「美女地図」企画に麻倉瑞季、「グラビアン魂」に白川愛梨、「このあと、どうする？」対談企画に紅羽りお×鈴木涼美が登場する。
【写真】“役満ボディ”あらわなランジェリーカットを披露する岡田紗佳
誌面では「国宝級！無双BODY」と題し、大人の色香をまとった岡田が美脚や憂いを帯びた表情を披露。芸術的とも評されるスタイルで見る者を圧倒する内容となっている。
岡田は1994年生まれ、東京都出身。Mリーグ「KADOKAWAサクラナイツ」のメンバーとしても知られ、今年は4冊目となる写真集『嶺上開花』（宝島社）を発表した。
同号にはこのほか「美女地図」企画に麻倉瑞季、「グラビアン魂」に白川愛梨、「このあと、どうする？」対談企画に紅羽りお×鈴木涼美が登場する。