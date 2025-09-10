¥ä¥¯¥ë¥È¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤Ë3Ç¯ÌÜÆâÌî¼ê¤¬ÂæÆ¬¡¡µÕÅ¾2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿ËÌÂ¼·Ã¸ã¤ËÃÓÅÄ»á¡ÖÂÎ¤ËÇÏÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×
¢¡ 63ÂÇÀÊ¤Ê¤¬¤é4HR¤òµÏ¿¤¹¤ë´üÂÔ¤ÎÆâÌî¼ê
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤¬3¡Ý2¤ÇÃæÆü¤Ë¾¡Íø¡£¡Ö6ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ËÌÂ¼·Ã¸ã¤¬µÕÅ¾2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î6²ó¤À¤Ã¤¿¡£Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¡¢ÃæÆü2ÈÖ¼ê¡¦µÈÅÄÀ»Ìï¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹¤ÈÂÇµå¤Ï±¦Ãæ´Ö¤ò±Û¤¨¤¿¡£Áö¼Ô2¿Í¤¬À¸´Ô¤·¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤Ïµß±ç¿Ø¤ÎÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡9ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç²òÀâ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ÅÄÈø°Â»Ö»á¤Ï¡¢ËÌÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎÉ¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿¹²¼æÆÂÀ¤ÈÂç³Ø¤ÇÆ±À¤Âå¤Ç¡¢¿¹²¼¤ÎÊý¤¬Àè¤Ë½ÐÀ¤¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É°Õ¼±¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦³èÌö¤¬¤Ç¤¤ë¤È¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ±¤¸¤¯²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÃÓÅÄ¿Æ¶½»á¤Ï¡ÖÂÎ¤ËÇÏÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£µÕÊý¸þ¤ËÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¼ºÇÔ¤è¤ê¤«¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¹¶¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¹¶¤á¤Î°Õ¼±¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¿¿ÃæËþ»á¤¬ËÌÂ¼¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖËÌÂ¼¤Ï¥»¥«¥ó¥É¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¥µ¡¼¥É¤â¤Ç¤¤ë¡£ÍèÇ¯Â¼¾å¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ËÌÂ¼¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç63ÂÇÀÊ¤Ê¤¬¤é4HR¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù