「本当に恥ずかしい」衝撃の大敗に「何が起きた？」FIFAランク154位がW杯予選で“二桁失点”「U-16がプレーしたのか？」などファン失望
衝撃の敗戦だ。
現地９月９日に北中米ワールドカップの欧州予選が各地で開催。グループIではノルウェーとモルドバが対戦し、ノルウェーがアーリング・ハーランドの５得点など11−１で大勝した。
これでノルウェーは５連勝でグループ首位を快走。一方のモルドバは無念の５連敗で最下位に沈む。ここまでを振り返れば、予選の初戦でノルウェーに０−５で敗れたあと、エストニアに２−３、イタリアに０−２、イスラエルに０−４と敗戦が続き、今節の“二桁失点”で黒星をまた１つ、重ねてしまった。
結果を伝えるモルドバ・サッカー協会の公式インスタグラムには、「本当に恥ずかしい」「これサッカーなの？」「何が起きたんだ？」「少なくともゼロではない」「ピッチに誰かいたのか？」「知らせなくていいよ」「U-16がプレーしたのか？」「残念すぎる」といったコメントが寄せられている。
FIFAランキングでは33位のノルウェーに対し、モルドバは154位。実力どおりの結果になったと言えるかもしれない。次戦は10月14日にエストニアと相まみえるモルドバ。前回対戦では接戦を演じた相手から、今予選で初の勝点を手にすることはできるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
