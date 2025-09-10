◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースは９日（日本時間１０日）、救援左腕のアレックス・ベシア投手（２９）がメジャーに復帰し、代わってベン・カスペリアス投手（２６）をマイナーに降格させたことを発表した。

ベシアは６４登板のバンダに次ぐチーム２位タイの５９試合に登板しているタフネス左腕。３勝２敗４セーブで防御率２・７５と安定した投球を見せて首脳陣からの信頼も厚かったが、右脇腹を痛めて８月２６日（同２７日）に負傷者リスト（ＩＬ）入りして離脱していたが、苦しい状況となっているドジャースブルペンに戻ってきた。

降格するカスペリアスは、メジャー２年目ながらチーム５位の４６試合に登板した右腕。７勝５敗２セーブで防御率４・６４だった。４６登板で投球回は７７回３分の２という数字が表すように、ロングリリーフなど緊急登板も多く、オールスター前には大谷翔平投手（３１）も前半戦を振り返ってすごいと思った選手にドライヤーとともにカスペリアスの名前を挙げ、フル回転ぶりを認めていた。

ドジャースは投打で故障者が続出していたが、前日８日（同９日）に三塁手のマンシーが復帰。エドマンも近日中に復帰する見込みとなっており、ポストシーズンへ向けて好材料も出てきている。