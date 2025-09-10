元ＡＫＢ４８でタレント・板野友美が８日のフジテレビ系「ネプリーグＳＰ」（月曜・午後７時）に出演した。

この日は「昭和ｖｓ平成ｖｓ令和！アイドル＆アーティスト世代間対決」と題した特番。板野は手越祐也、ゴールデンボンバーの歌広場淳、ＴＲＦのＳＡＭと平成チームで参戦した。

小中学校で習う常識漢字の読み書きに関するクイズでは、反比例を「はんぴれい」、縄文を「じょうもん」と読んで見事に正解。しかし今年の名門中学入試問題だった「肩のニがおりた」の「荷」を書けず、悔しがる顔も見せた。

番組ではウエストにカットが入ったデザインで、おなかをチラ見せした大胆なドレスを着用。自身が手がけるアパレルブランドのアイテムだという。ネット上では「ネプリーグに板野友美！！ 相変わらず綺麗」「板野友美かわええ」「板野友美ちゃんめっちゃ可愛かった」「変わりすぎてて最初気づかんかった」「ＡＫＢいた時より可愛い気がする」とドレッシーな姿に注目した。

板野は２０２１年にプロ野球・ヤクルトの高橋奎二投手と結婚、第１子となる女児を出産。２１年に自身のブランドを立ち上げるなど、幅広く活動している。最近のテレビ番組では引っ越した賃貸マンションの新居について「２２０平米」の３ＬＤＫと公表し、自宅を初公開。家賃は１１０万円より「上」で、「私たち夫婦は、家賃プラス養育費、全部合わせたのを折半している」と明かして反響を呼んだ。