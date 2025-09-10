「アイムドーナツ？」京都初出店 和ドーナツ×“近未来的な宇宙”イメージの革新的な空間
【女子旅プレス＝2025/09/10】生ドーナツ専門店・アイムドーナツ？（I’m donut ？）が関西初出店。京都・四条河原町に2025年9月13日（土）よりオープンする。
【写真】パン＆生ドーナツ店「ダコー？駒沢」“Iʼm donut？”と“ダコー”を融合した新ブランド
オーナーシェフ・平子良太が手がけるアイムドーナツ？は、現在国内8店舗を展開する生ドーナツ専門店。外はカリッと、中はふんわりしゅわっと口の中で溶ける“生”食感に加え、従来のドーナツの概念を覆す独自レシピとビジュアルで人気を博している。
京都店では、人気定番商品と京都限定の約15種類を含む、およそ40種類の多彩なドーナツをラインナップ。姉妹店「AMAM DACOTAN（アマムダコタン）京都」でデビューした、バナナを練り込んだレアブリオッシュ生地を使用した「レアドーナツ」や、抹茶・ほうじ茶・黒胡麻を生地に使用した“和”をイメージしたドーナツ、京野菜を取り入れた惣菜ドーナツなど、京都の魅力を詰め込んだ味を楽しめる。
店内は、伝統的な京都のイメージとは一線を画し、開放的でスペイシーな空間デザインを採用。近未来感のあるステンレスを基調としたシンプルかつ洗練された空間に、広々としたイートインスペースも備え、こだわりいっぱいの生ドーナツとともに、抹茶やほうじ茶をベースにした約20種類のドリンクも堪能できる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：京都府京都市中京区河原町通四条上る塩屋町324
営業時間：9時〜19時（完売次第閉店）
定休日：不定休
アクセス： 阪急京都本線京都河原町駅 徒歩約3分 / 京阪本線祇園四条駅 徒歩約10分
【Not Sponsored 記事】
【写真】パン＆生ドーナツ店「ダコー？駒沢」“Iʼm donut？”と“ダコー”を融合した新ブランド
◆アイムドーナツ？が京都初出店
オーナーシェフ・平子良太が手がけるアイムドーナツ？は、現在国内8店舗を展開する生ドーナツ専門店。外はカリッと、中はふんわりしゅわっと口の中で溶ける“生”食感に加え、従来のドーナツの概念を覆す独自レシピとビジュアルで人気を博している。
店内は、伝統的な京都のイメージとは一線を画し、開放的でスペイシーな空間デザインを採用。近未来感のあるステンレスを基調としたシンプルかつ洗練された空間に、広々としたイートインスペースも備え、こだわりいっぱいの生ドーナツとともに、抹茶やほうじ茶をベースにした約20種類のドリンクも堪能できる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■アイムドーナツ？（I’m donut ？）
住所：京都府京都市中京区河原町通四条上る塩屋町324
営業時間：9時〜19時（完売次第閉店）
定休日：不定休
アクセス： 阪急京都本線京都河原町駅 徒歩約3分 / 京阪本線祇園四条駅 徒歩約10分
【Not Sponsored 記事】