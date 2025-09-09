スズキ株式会社は、同社のインド子会社マルチ・スズキから、新型SUV「ビクトリス」を発表した。

同モデルは、カルコダ工場で生産し、インド国内販売に加え100以上の国・地域へ輸出する計画である。1.5Lエンジンを搭載し、マイルドハイブリッド、ストロングハイブリッド、CNG仕様を展開。先進的なエクステリアや64色イルミネーションを備えたインテリアに加え、衝突被害軽減ブレーキや全方位カメラなどの安全装備も充実している。

スズキのインド子会社マルチ・スズキ・インディア社（以下、「マルチ・スズキ」）は、SUVの新型「ビクトリス」を発表しました。マルチ・スズキのカルコダ工場にて生産し、アリーナ店にて販売します。当モデルはインド国内向けだけではなく、100以上の国・地域へ輸出される予定です。

新型「ビクトリス」は、先進的なデザインに加え、安全装備や快適装備を充実させた最新のSUVです。エクステリアは、シャープな造形と先進的で存在感のあるLEDヘッドランプ、LEDリアコンビネーションランプを採用しています。インテリアはモダンなスタイリングと日常での快適性を兼ね備えたデザインで、細部まで作りこまれたインパネデザインや64色から選べるLED室内イルミネーションなどにより、スタイリッシュな雰囲気を演出します。

新型「ビクトリス」のパワートレインは、1.5Lエンジンのマイルドハイブリッド、ストロングハイブリッド、CNGの3種類から選択可能です。マイルドハイブリッド、ストロングハイブリッド仕様は、合弁会社TDS Lithium-Ion Battery Gujarat Private Limited（TDSG）※1で生産するリチウムイオン電池を使用します。CNG仕様は、スズキとして初めて、CNGタンクをボディの下に配置するアンダーボディータンクレイアウトを採用し、広いラゲッジスペースを確保しました。

安全装備として、衝突被害軽減ブレーキやレーンキープアシスト、ブラインドスポットモニター、全方位モニター用カメラ、タイヤ空気圧モニターなど、日々の安心安全をサポートする機能を採用しました。

快適装備として、足の動きを感知して自動で開閉できるハンズフリーパワーバックドアや電動で調整可能なパワーシートを採用しました。また、Apple CarPlay®※2やAndroid Auto™※3にも対応した10.1インチの純正インフォテインメントシステムや、Dolby Atmos※4 5.1chサラウンドシステムに対応したInfinity※5製8スピーカーのプレミアムサウンドシステムを搭載しました。

現在、インドの乗用車市場においてSUVの販売比率は約6割※6にのぼります。新型「ビクトリス」は、幅広いパワートレイン、存在感のあるデザイン、先進の安全装備・快適装備を備え、多様化するインドのお客様のニーズにお応えするSUVです。スズキはインド乗用車市場のリーディングカンパニーとして、新型「ビクトリス」の投入を通じて、SUV市場においても、これまで以上に多くのお客様に選ばれるように取り組んでまいります。

※1 スズキ、株式会社東芝、株式会社デンソーが出資し、自動車用リチウムイオン電池を製造する合弁会社です。

※2 Apple CarPlay®は、Apple Inc.の商標です。

※3 Android Auto™はGoogle LLCの商標です。

※4 Dolby Atmosは、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。

※5 InfinityはHarman International Industries, inc.の登録商標です。

※6 2024年度インド乗用車市場、スズキ調べ。

新型ビクトリスの主要諸元

寸法 全長4,360mm×全幅1,795mm×全高1,655mm パワートレイン 1.5L マイルドハイブリッド 5MT/6AT※ 1.5L CNG 5MT 1.5L ストロングハイブリッド CVT

※ 6ATには4WD（ALLGRIP）を設定

リリース提供元：スズキ株式会社