橋本環奈、大好評企画に参戦！「人生で一番くらい緊張してる」悶絶＆キャラ崩壊

本日9月10日（水）の『かまいガチ』では、好評企画「達成したら即帰宅するねん」が放送される。

特定のミッションを達成したらその場でガチで帰宅できる同企画に、橋本環奈が初参戦。

かまいたち（濱家隆一、山内健司）、津田篤宏（ダイアン）、大ちゃん（ちゃんぴんず）、はる（エルフ）を相手取り、即帰宅を賭けたガチバトルに挑む。

収録前に意気込みを尋ねると、「いかに橋本環奈を長く残すかが、俺らの頑張りどころ」（濱家）、「今日は久々に大阪に戻るから、子どもたちが起きている間に帰りたい」（津田）と、橋本の即帰宅を何が何でも阻止しようと息巻く芸人たち。

一方、橋本は余裕の表情。それもそのはず、実は「これまでプレッシャーを感じたことがない」のだとか。

しかも、「この収録の内容を聞いて、あえて自分に負荷をかけるため、友だちと食事に行く予定を入れました」と、さらなる余裕を感じさせる発言までも繰り出した。

そんな橋本を前に、濱家は「なめられたもんですよ。これはちょっと負けられませんね」と発奮。

ほかのメンバーも声高らかに橋本の即帰宅阻止を宣言したのだが…。

同企画で過去何度も俳優たちに敗れ、颯爽と去りゆく背中を見送ってきた濱家＆山内。

今回こそは雪辱を果たし、橋本の帰宅を最後まで食い止めることができるのか？

◆橋本のキャラもうっかり崩壊！

それぞれ即帰宅を固く誓い、いざ競技に挑むことになった参戦者たち。

しかし、今回の「達成したら即帰宅するねん」はしれっと大幅レベルアップ。濱家が思わず「なんちゅうゲーム、考えとんじゃい！」とブチ切れてしまうほど、“史上最高難度の競技”が用意されていた。

この状況に、橋本もたまらず悶絶。指輪を投げ3メートル先にある指にはめる競技では、橋本のキャラがうっかり崩壊する事態に…。

想定外の苦戦を強いられるなか、「よーし、そろそろ決めたい！ハッハッハ〜ッ！」と謎のハイテンションで気合を入れる橋本。

しかしその直後、はっと我に返ることに。「ちょっと待って、キャラが違った（苦笑）。悔しい〜！」とあたふたしてしまい…。

なかなか競技をクリアできず、ついには「どうしよう…今、人生で一番くらい緊張してる」と吐露してしまうほど追い詰められていく橋本。

かたや、芸人たちも大苦戦。悲痛な絶叫がこだまする激闘が延々と続く。

そんななか、最初にミッションを達成し、帰宅できるのは誰なのか？

そして最後まで居残り、“秘密を告白する”という罰ゲームを食らう人物は？