9月20日・21日の日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」宮城公演にあわせ、JR東日本が11日からタイアップキャンペーンを実施します。宮城県内5駅を巡るデジタルスタンプラリーや、東北新幹線車内限定の音声コンテンツ、モバイルSuica限定デザインがもらえるキャンペーンなど、多彩な企画が用意されています。

宮城県内5駅を巡るデジタルスタンプラリー



宮城県内の仙台駅、長町駅、多賀城駅、本塩釜駅、利府駅に設置されたポスターの二次元コードを読み取ると、日向坂46のオリジナルデジタルスタンプを入手できます。スタンプをすべて集めると、限定ポストカードを印刷できる番号をGET。さらに抽選で日向坂46メンバーのサイン入りポスター（全29種から1枚）が当たる特典もあります。

東北新幹線車内限定の音声コンテンツ



東北新幹線の宇都宮以北区間では、音声ARサービス「Locatone」を利用することで、日向坂46メンバーによる限定音声を楽しめます。走行中の新幹線でしか体験できない特別な企画で、区間ごとに担当メンバーが変わります。担当メンバーは次の通り。

【那須塩原駅〜新白河駅間】蔵盛 妃那乃・坂井 新奈

【新白河駅〜郡山駅間】片山 紗希・高井 俐香

【郡山駅〜福島駅間】河田 陽菜・松田 好花

【福島駅〜白石蔵王駅間】大田 美月・佐藤 優羽

【白石蔵王駅〜仙台駅】正源司 陽子・渡辺 莉奈

モバイルSuicaで限定カードフェイスを獲得



キャンペーン期間中、JRE POINT WEBサイトに登録したモバイルSuicaで5回買い物をされた方には、日向坂46デザインの限定カードフェイスをプレゼント。参加数が3万名を超える場合は抽選となります。なお、JRE POINT WEBサイトよりキャンペーンへのエントリーを行う必要があります。

仙台駅での特別企画



仙台駅では、メンバーによる特別アナウンスが放送されるほか「エスパル仙台」や「tekuteせんだい」には特別ソロパネルが設置されます。パネル展示は9月15日〜30日まで、施設営業時間内に楽しむことができます。

日向坂46とJR東日本のコラボレーションは、JR東日本が掲げる「Beyond the Border」の一環で、ファンにとって特別な体験を提供しながら地域の観光活性化にもつながる取り組み。9月の宮城公演に合わせた企画を楽しみに、ぜひ新幹線や駅を巡ってみてはいかがでしょうか。

（画像：JR東日本）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）