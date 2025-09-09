トヨタ「GR86」に“サンライズイエロー”の特別仕様車「RZ“Yellow Limited”」登場！bremboなど装備し300台限定
トヨタ自動車株式会社は、GR86の特別仕様車「RZ“Yellow Limited”」を発表した。
同特別仕様車は、2015年発売の86特別仕様車と同じ「サンライズイエロー」を採用し、イエローステッチ入りの内装や専用刺繍、brembo製ブレーキ、SACHS製ダンパーなどを装備。300台限定の抽選販売で、申込期間は2025年9月5日から21日まで。発売は11月を予定している。また、9月13日には富士スピードウェイで開催される「FUJI 86/BRZ STYLE 2025 with 頭文字D」で披露される予定のため、興味のある方はチェックしてみてはいかがだろうか。
GR86の特別仕様車 RZ“Yellow Limited”を発表 「FUJI 86/BRZ STYLE 2025 with 頭文字D」に出展
TOYOTA GAZOO Racing（以下、TGR）は、86でご好評いただいた「サンライズイエロー」と同色を採用し、専用装備を装着したGR86の特別仕様車 RZ“Yellow Limited”を発売します。本特別仕様車は300台限定の抽選販売となり、本日9月5日から9月21日まで全国のGR Garageでお申し込みを受け付けます。発売は、2025年11月頃を予定しています。
なお、9月13日に富士スピードウェイ株式会社主催の「FUJI 86/BRZ STYLE 2025 with 頭文字D」で今回の特別仕様車を披露します。
GR86は、株式会社SUBARU（以下、SUBARU）との共同開発により2021年に誕生しました。SUBARU BRZとクルマのベースを共有しながらも、「ドライバーの意のままに操れる“手の内感”」、「限界域でのリニアな応答、キビキビした走り」といった「GRらしい走りの味」を持つクルマとして、多くのお客様にご愛顧いただいています。
今回の特別仕様車 RZ“Yellow Limited”はRZグレードをベースに、2015年に発売した86 特別仕様車 GT“Yellow Limited”と同じ「サンライズイエロー」を外板色として特別に採用しました。インテリアには、外板色に合わせたイエローステッチ（ステアリングホイール・シフトブーツ・パーキングブレーキレバー＆ブーツ・フロントシート・ドアアームレスト）や専用の刺繍を随所にあしらっています。
このほか、専用ダークグレーメタリックホイール、brembo製ブレーキ、SACHS（ZF）ショックアブソーバーを装備し、よりスポーツ走行性能を向上させました。
主な特別装備（ベース車 ： RZ）
＊1 内装色のブラック×レッドを選択した場合、シート表皮はレッドパーフォレーション・レッドアクセント・ドアセンターオーナメント、ステッチはレッドとなります。（ご注文時に指定が必要です。）
＊2 「ブランノーブ®」はアウンデ紡織株式会社の登録商標です。
＊3 販売店装着オプション
＊4 メーカーオプション
＊5 「Ultrasuede®」、「ウルトラスエード®」は東レ株式会社の登録商標です。メーカー希望小売価格＊（消費税込み）および販売方法
（単位 ： 円）
＊ 価格は一部の地域で異なります。
9月13日（土）に富士スピードウェイで開催される「FUJI 86/BRZ STYLE 2025 with 頭文字D」では、86／GR86ファンの皆様に向けて特別仕様車 RZ“Yellow Limited”を、いち早くお披露目します。今回の「FUJI 86/BRZ STYLE 2025 with 頭文字D」は、漫画『頭文字D』連載30周年を記念して9月13日・14日の2日間にわたって開催される「頭文字D 30th Anniversary 2days」とのコラボレーションイベントです。
本イベントにおいてTGRでは、車両展示だけでなく、低μ路ドリフト走行体験や、GR86オーナーを対象としたソフトウェアアップグレード比較試乗会、GRパーツ比較試乗会など、86／GR86を操る楽しさを存分にご体感いただけるコンテンツもご用意しています。
GRフロアマット
1台分 26,400円（消費税込み）
販売店装着オプションとして、特別仕様車専用のイエローオーバーロックを施した、スポーツ性能と足元の高級感を両立させたフロアマットをご用意しています。車種タグネーム・GRエンブレム付。
リリース提供元：トヨタ自動車株式会社