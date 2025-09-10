本日9月10日（水）よる8時 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は、広瀬すず、ダイアン、銀シャリ、野田クリスタル（マヂカルラブリー）をゲストに迎え「秋の芸術大賞」をお届けする。

今回はさまざまなアート作品が日本全国から大集合。バナナの実の部分を細かく削って作る“バナナ彫刻”は、SNSで投稿された山内健司の顔がそっくりと話題に。ノブの顔もわずか15分の制作時間とは思えないほどよく似た仕上がり。そこで今回制作者が、新作の大悟と濱家隆一に挑戦。しかし、大悟の顔のとある特徴から思わぬ苦戦を強いられてしまう。

見る角度によって2つのパターンが浮かび上がる“段ボール影絵”は、千鳥の漫才をテーマにした新作をお披露目。その見事な出来栄えにスタジオ中から拍手が沸き起こる。そして、“バナナ彫刻”“段ボール影絵”ともに、広瀬をテーマにした作品を依頼。しかし、2人ともある理由から広瀬のアートに難色を示す。果たしてその理由とは？

黒板アートの大会で2連覇している学校の生徒たちは、本番組をテーマにした作品に挑戦。千鳥、かまいたち、ゲストの広瀬、ダイアンも作品に描くということで、構図を相談する部員たち。すると、ある芸人の顔を描くのが難しいという問題が発生してしまう。完成品はスタジオで披露。11人が8時間かけて描きあげた大作に、広瀬は「すごいです！立体的でおもしろい」と感激する。

ゲストの銀シャリ・鰻和弘もさまざまなアートを生み出しており、中でも話題となっている、芸人たちの毛髪を集めて作る“ヘアート”を披露。人によっては髪の毛はどんどんなくなってしまうため、希少価値が高いと語る鰻。しかし、有名人から髪の毛をもらうことはなかなか難しいということで、スタジオで鰻が広瀬に直接交渉！

野田は、自身が監修した、ノブをモチーフにしたゲーム『NOBU 〜信〜』を紹介。「頭も使うので難しい」というこのゲームに広瀬が挑戦。するとまさかの結果に、野田は「ビックリしました！」と圧倒される。

書道家の武田双雲が考案した、1つの漢字を1人1画ずつ書く“リレー書道”では、千鳥、広瀬、銀シャリチームと、かまいたち、ダイアン、野田チームが対決。広瀬は「緊張する！」とビクビクしながら書くが、チームメンバーたちは「めっちゃいい！」と絶賛。一方のかまいたちチームは武田から「破綻寸前」と指摘され大ピンチに陥る。しかし、油断した大悟がまさかの大失態。さらに、かまいたちがピンチをチャンスに変える秘策を展開し、白熱の戦いに！勝つのはどちらなのか？

＜番組概要＞

9月10日（水）よる8時〜9時 放送

※日本テレビ系28局ネット＋TOS

■出演：

【MC】千鳥、かまいたち

【審査員ゲスト】広瀬すず、ダイアン

【プレゼンター】銀シャリ、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、武田双雲

【進行アシスタント】河出奈都美（日本テレビアナウンサー）

■制作

チーフプロデューサー：矢野尚子

プロデューサー：藤崎一成、柏原萌人

演出：古立善之

■番組公式SNS

X @chidokama

Instagram @chidokama

TikTok @chidokama