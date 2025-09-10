日経225オプション9月限（10日夜間） 3万9000円プットが出来高最多776枚
10日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万165枚だった。うちプットの出来高が6050枚と、コールの4115枚を上回った。プットの出来高トップは3万9000円の776枚（2円安1円）。コールの出来高トップは4万4000円の680枚（30円安125円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 1 48000
40 0 1 47000
140 -1 1 46250
361 -2 1 46000
68 -2 2 45750
21 -2 3 45625
110 -4 4 45500
21 -5 4 45375
127 -7 5 45250
12 -7 6 45125
510 -7 14 45000
62 -12 11 44875
93 -5 24 44750
79 -23 19 44625
563 -16 41 44500
133 -28 42 44375
229 -25 69 44250 1135 +300 9
84 -39 66 44125
680 -30 125 44000 740 +85 6
79 -60 120 43875
173 -5 210 43750 425 -35 28
46 -60 195 43625 500 +135 7
252 -30 325 43500 240 -75 67
42 -75 335 43375 370 +105 22
72 -10 440 43250 230 +15 72
3 -405 475 43125 115 -80 18
81 -25 635 43000 95 -50 341
4 780 42875 72 -53 67
2 -130 760 42750 55 -55 93
42625 90 +6 35
7 -310 820 42500 31 -37 408
42375 60 +1 25
1 -280 1150 42250 21 -27 135
42125 40 -4 21
13 -270 1245 42000 12 -23 607
41875 30 -1 42
1 -255 1610 41750 7 -19 71
41625 36 +14 12
41500 7 -11 288
41375 16 -1 5
41250 10 -4 41
41125 6 -7 11
2 2260 41000 3 -8 608
40875 7 -3 19
40750 5 -4 45
40625 4 -2 13
40500 4 -4 294
40375 4 -3 35
40250 4 -2 9
40125 8 +2 5
