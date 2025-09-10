　10日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万165枚だった。うちプットの出来高が6050枚と、コールの4115枚を上回った。プットの出来高トップは3万9000円の776枚（2円安1円）。コールの出来高トップは4万4000円の680枚（30円安125円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　 1　　48000　
　　40　　　 0　　　 1　　47000　
　 140　　　-1　　　 1　　46250　
　 361　　　-2　　　 1　　46000　
　　68　　　-2　　　 2　　45750　
　　21　　　-2　　　 3　　45625　
　 110　　　-4　　　 4　　45500　
　　21　　　-5　　　 4　　45375　
　 127　　　-7　　　 5　　45250　
　　12　　　-7　　　 6　　45125　
　 510　　　-7　　　14　　45000　
　　62　　 -12　　　11　　44875　
　　93　　　-5　　　24　　44750　
　　79　　 -23　　　19　　44625　
　 563　　 -16　　　41　　44500　
　 133　　 -28　　　42　　44375　
　 229　　 -25　　　69　　44250　　1135 　　+300　　　 9　
　　84　　 -39　　　66　　44125　
　 680　　 -30　　 125　　44000　　 740 　　 +85　　　 6　
　　79　　 -60　　 120　　43875　
　 173　　　-5　　 210　　43750　　 425 　　 -35　　　28　
　　46　　 -60　　 195　　43625　　 500 　　+135　　　 7　
　 252　　 -30　　 325　　43500　　 240 　　 -75　　　67　
　　42　　 -75　　 335　　43375　　 370 　　+105　　　22　
　　72　　 -10　　 440　　43250　　 230 　　 +15　　　72　
　　 3　　-405　　 475　　43125　　 115 　　 -80　　　18　
　　81　　 -25　　 635　　43000　　　95 　　 -50　　 341　
　　 4　　　　　　 780　　42875　　　72 　　 -53　　　67　
　　 2　　-130　　 760　　42750　　　55 　　 -55　　　93　
　　　　　　　　　　　　　42625　　　90 　　　+6　　　35　
　　 7　　-310　　 820　　42500　　　31 　　 -37　　 408　
　　　　　　　　　　　　　42375　　　60 　　　+1　　　25　
　　 1　　-280　　1150　　42250　　　21 　　 -27　　 135　
　　　　　　　　　　　　　42125　　　40 　　　-4　　　21　
　　13　　-270　　1245　　42000　　　12 　　 -23　　 607　
　　　　　　　　　　　　　41875　　　30 　　　-1　　　42　
　　 1　　-255　　1610　　41750　　　 7 　　 -19　　　71　
　　　　　　　　　　　　　41625　　　36 　　 +14　　　12　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　 7 　　 -11　　 288　
　　　　　　　　　　　　　41375　　　16 　　　-1　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　41250　　　10 　　　-4　　　41　
　　　　　　　　　　　　　41125　　　 6 　　　-7　　　11　
　　 2　　　　　　2260　　41000　　　 3 　　　-8　　 608　
　　　　　　　　　　　　　40875　　　 7 　　　-3　　　19　
　　　　　　　　　　　　　40750　　　 5 　　　-4　　　45　
　　　　　　　　　　　　　40625　　　 4 　　　-2　　　13　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　 4 　　　-4　　 294　
　　　　　　　　　　　　　40375　　　 4 　　　-3　　　35　
　　　　　　　　　　　　　40250　　　 4 　　　-2　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　40125　　　 8 　　　+2　　　 5　