札幌・東警察署は2025年9月9日、詐欺未遂の疑いで岡山県の無職・佐藤仁美容疑者（59）を逮捕しました。



佐藤容疑者は、共犯者らと共謀し、警察官などになりすまし、札幌市東区に住む70代女性から現金420万円をだまし取ろうとした疑いが持たれています。



警察によりますと、8月末ごろから9月9日までの間、女性の自宅に警察官などになりすました佐藤容疑者の共犯者から「あなた名義の銀行口座が犯罪に利用されているため口座から現金を引き出して紙幣を捜査する必要がある」、「佐藤が自宅に行くので一緒に行ってお金をおろしてほしい」などと電話があったということです。





女性は、9日午後0時50分ごろ、佐藤容疑者とともに札幌市東区の金融機関を訪れ、現金420万円を引き出そうとしました。不審に思った金融機関の職員が「孫の結婚費用として高額の現金を引き出そうとしている高齢女性が娘と来店しています」と警察に通報しました。駆けつけた警察官が女性に話を聞くと、佐藤容疑者が娘ではないことがわかったということです。調べに対し佐藤容疑者は「金融検査官の佐藤と言ってお年寄りにうそを言ってお金をだまし取ろうとした」と容疑を認めています。佐藤容疑者は、別の金融機関で女性に現金を引き出させたとみられていて、警察が余罪についても追及しています。