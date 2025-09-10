　10日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2333枚だった。うちコールの出来高が1262枚と、プットの1071枚を上回った。コールの出来高トップは4万6000円の187枚（15円安170円）。プットの出来高トップは3万9000円の165枚（5円安135円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　　 0　　　 1　　55000　
　　30　　　-1　　　 1　　54000　
　　 6　　　 0　　　 2　　53000　
　　 7　　　-1　　　 3　　52000　
　　31　　　-4　　　 3　　51000　
　　81　　　-3　　　10　　50000　
　　58　　　-3　　　22　　49000　
　 111　　　-8　　　40　　48000　
　 120　　 -11　　　85　　47000　
　 187　　 -15　　 170　　46000　
　　15　　 -10　　 195　　45750　
　　 3　　 -45　　 200　　45625　
　　57　　 +10　　 250　　45500　
　　 9　　-120　　 215　　45375　
　　 4　　 -15　　 265　　45250　
　 182　　 -20　　 335　　45000　
　　15　　 -55　　 325　　44750　
　　34　　　-5　　 450　　44500　
　　 1　　-260　　 435　　44375　
　　27　　 -75　　 460　　44250　　1725 　　+170　　　 2　
　　93　　 +35　　 650　　44000　　1580 　　+285　　　 2　
　　43　　-160　　 595　　43750　
　　57　　 -40　　 800　　43500　　1295 　　+160　　　 4　
　　 1　　　　　　 770　　43375　
　　62　　-155　　 855　　43250　　1035 　　 +45　　　29　
　　19　　-165　　 950　　43000　　1035 　　+125　　　28　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 900 　　 +95　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 685 　　 -35　　　30　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 730 　　 +95　　　 9　
　　 1　　-625　　1490　　42000　　 520 　　 -30　　　42　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 480 　　 -10　　　10　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 460 　　 +15　　　20　
　　 5　　　　　　2210　　41250　　 420 　　 +30　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 365 　　 +30　　　35　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 355 　　 +45　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 320 　　 +45　　　17　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 275 　　 +35　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　40125　　 270 　　 +40　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 200 　　 -15　　　35　
　　　　　　　　　　　　　39750　　 220 　　 +25　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 165 　　 -10　　　35　
　　　　　　　　　　　　　39375　　 180 　　 +20　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39250　　 185 　　 +35　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 135 　　　-5　　 165　
　　　　　　　　　　　　　38750　　 150 　　 +25　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 110 　　　 0　　　48　
　　　　　　　　　　　　　38375　　 115 　　　+5　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　38250　　 115 　　 +10　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　38125　　 115 　　 +17　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　89 　　　-8　　　76　
　　　　　　　　　　　　　37875　　 105 　　 +12　　　 3　