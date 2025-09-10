日経225オプション10月限（10日夜間） 4万6000円コールが出来高最多187枚
10日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2333枚だった。うちコールの出来高が1262枚と、プットの1071枚を上回った。コールの出来高トップは4万6000円の187枚（15円安170円）。プットの出来高トップは3万9000円の165枚（5円安135円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 0 1 55000
30 -1 1 54000
6 0 2 53000
7 -1 3 52000
31 -4 3 51000
81 -3 10 50000
58 -3 22 49000
111 -8 40 48000
120 -11 85 47000
187 -15 170 46000
15 -10 195 45750
3 -45 200 45625
57 +10 250 45500
9 -120 215 45375
4 -15 265 45250
182 -20 335 45000
15 -55 325 44750
34 -5 450 44500
1 -260 435 44375
27 -75 460 44250 1725 +170 2
93 +35 650 44000 1580 +285 2
43 -160 595 43750
57 -40 800 43500 1295 +160 4
1 770 43375
62 -155 855 43250 1035 +45 29
19 -165 950 43000 1035 +125 28
42750 900 +95 7
42500 685 -35 30
42250 730 +95 9
1 -625 1490 42000 520 -30 42
41750 480 -10 10
41500 460 +15 20
5 2210 41250 420 +30 7
41000 365 +30 35
40750 355 +45 3
40500 320 +45 17
40250 275 +35 4
40125 270 +40 1
40000 200 -15 35
39750 220 +25 5
39500 165 -10 35
39375 180 +20 3
39250 185 +35 3
39000 135 -5 165
38750 150 +25 6
38500 110 0 48
38375 115 +5 3
38250 115 +10 6
38125 115 +17 1
38000 89 -8 76
37875 105 +12 3
