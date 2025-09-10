　10日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は14枚だった。コールの合計出来高は10枚。コールの出来高トップは5万円の5枚（19円安55円）だった。プットのの合計出来高は4枚。プットの出来高トップは2万円の1枚（3円高14円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 5　　 -19　　　55　　50000　
　　 1　　　　　　　90　　49000　
　　 2　　-335　　 595　　45000　
　　 1　　　　　　 770　　44500　
　　 1　　-205　　 965　　44000　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 850 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　85 　　　+5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　43 　　　+3　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　14 　　　+3　　　 1　


株探ニュース