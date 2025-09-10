日経225オプション11月限（10日夜間） 5万円コール55円
10日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は14枚だった。コールの合計出来高は10枚。コールの出来高トップは5万円の5枚（19円安55円）だった。プットのの合計出来高は4枚。プットの出来高トップは2万円の1枚（3円高14円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
5 -19 55 50000
1 90 49000
2 -335 595 45000
1 770 44500
1 -205 965 44000
41500 850 1
32000 85 +5 1
28000 43 +3 1
20000 14 +3 1
