お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平（54）が9日に放送されたTBS「有田哲平とコスられない街」（後10・00）に出演。自身の資産運用について語った。

同番組は通常深夜0時48分から放送だが、今回はスペシャルとして午後10時からの放送となった。スペシャル放送のゲストとして俳優の沢村一樹とフリーアナウンサーで女優の田中みな実の2人が登場。訪れた街は沢村が36年前に住んでいたという東京・中野。

“幻のオムライス”を求めて訪れたお店で、田中から「資産運用とかやってますか?」と聞かれた。まさかの質問に有田は大笑い。

「何で俺にそんなん聞くんですか?」と理由を尋ねると田中は「何か…ちゃんといろいろされてそうだなと思って。貯蓄とか資産運用とか」と聞いてみたかったとした。

有田は「どこかにお任せするみたいな。そういうのはちょっとだけやってますよ」と明かした。沢村が「資産管理会社?」と聞くと「管理会社というか、その、まあ、その何ていうか。銀行というか、運用してくれるところに」と明かした。

さらに、田中から「不動産はやってないですか?」と尋ねられ「不動産?貸して家賃収入が入ってくるような?」と確認しつつ「やってないです」と伝えた。