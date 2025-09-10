【速報】熊本県で線状降水帯による「猛烈な雨」続く 引き続き警戒を 気象庁（10日午前6時15分発表）
大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 ※10日6時15分発表
熊本県では、線状降水帯による猛烈な雨が続いています。１０日昼前にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、１１日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。引き続き、１０日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
対馬海峡付近にある前線が１１日にかけて九州北部地方をゆっくり南下する見込みです。この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。
レーダーによる解析では、１０日５時３０分までの１時間に苓北町付近でおよそ１１０ミリの猛烈な雨となっています。
熊本県では、１０日夕方にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降る所があり、大雨となるおそれがあります。また、１１日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風のおそれがあります。
［雨の予想］
１０日に予想される１時間降水量は多い所で、
熊本地方 ６０ミリ
阿蘇地方 ５０ミリ
天草・芦北地方 ７０ミリ
球磨地方 ５０ミリ
１０日６時から１１日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
熊本地方 １５０ミリ
阿蘇地方 １２０ミリ
天草・芦北地方 １８０ミリ
球磨地方 １２０ミリ
線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。
［防災事項］
土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
［補足事項］
今後発表する警報や注意報、気象情報などに留意してください。土砂災害や浸水害、洪水災害のキキクル（危険度分布）に関しては、「気象庁ホームページ」などを確認してください。