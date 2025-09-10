¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¤á¤°¤ê¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤â¡Ä¡ÈÀ¯¼£¶õÇò¡ÉÊª²Á¹âÂÐºö¤Î¸½¾õ¤Ë¡ÖÀ¸³è¤ò¼é¤Ã¤Æ¡×¤ÎÀ¼
¡È¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇËÁíºÛ¡É¤ò¤á¤°¤ê¡¢9Æü¤â¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤Ç¡Ø¸½¶âµëÉÕ¡Ù¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ønews zero¡Ù¤ÏÊª²Á¹â¤Î¸½¾õ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ønews zero¡Ù¤¬Ë¬¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤¬Ì¾Êª¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡£
¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡¡Å¹¼ç
¡Ö¥³¥á¤Î»ÅÆþ¤ì¤¬¹â¤¤¡£°Â¤¤¤«¤éÂçÀ¹¤ê¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¡¢¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢º£·î¤ËÆþ¤ê¿Íµ¤¤ÎÂçÀ¹¤ê¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ï120±ß¤ÎÃÍ¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÄ®Îç±û¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸ÃÍÃÊ¤Ç¡©¡×
¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡¡Å¹¼ç
¡ÖµîÇ¯¤«¤é¤º¤Ã¤È¡£º£Ç¯¤ÏÁ´¤¯¾å¤²¤º¤Ë¡¢²¼¤¬¤ë¤À¤í¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×
ÂçÄ®Îç±û¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤ª¥³¥á¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¾¤Î¤â¤Î¤â¡©¡×
¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡¡Å¹¼ç
¡Ö»é¡£¤³¤ì¥é¡¼¥É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤È¤â¤È3000±ß¤¯¤é¤¤¤¬6000±ß¤Ë¡£Íñ¤Ï¹â¤¯¤Æ1.5ÇÜ¤¯¤é¤¤¡Ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ë¡£°ìÀ¸·üÌ¿Çä¤Ã¤Æ¤â¡¢»ÅÆþ¤ì¤Ç¤ß¤ó¤ÊÈô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
Æù¤Î¼ïÎà¤Ê¤É¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹©É×¤·¤Æ±Ä¶È¤¹¤ëÆü¡¹¡£¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÅÆþ¤ìÀè¤«¤éÆÏ¤¤¤¿ÃÍ¾å¤²¤òÃÎ¤é¤»¤ë»æ¡£
¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡Öº£Ç¯1Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³ÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£º£¤Þ¤ÇÃÍ²¼¤²¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ÏÍè¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
»ÅÆþ¤ìÉ½¤Ë¤Ï¡¢ÃÍ¾å¤²¤Î¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤²Á³Ê¤ò½ñ¤²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÄ®Îç±û¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡ÖËÜÅö¤Ï¤â¤¦½ñ¤Â¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
»õ»ß¤á¤¬¤¤«¤Ê¤¤Êª²Á¹â¡£ÂÐºö¤¬µÞ¤¬¤ì¤ëÃæ¡¢7Æü¤ËÀÐÇË¼óÁê¤¬ÆÍÁ³¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¡£¤½¤Î2ÆüÁ°¤Î5Æü¤Ë¤Ï¡¢»²±¡Áª¤ÎÁèÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿Êª²Á¹âÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌîÅÞ¤È¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
³ÆÅÞ¤«¤é¼¨¤µ¤ì¤¿¸½¶âµëÉÕ¤ä¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ê¤É¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡£
¡È¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡É¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤¯À¯¼£¶õÇò¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¼èºà¤·¤¿¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤«¤é¤Ï¡¢Äü¤á¤ÎÀ¼¤â¡Ä¡£
¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡¡Å¹¼ç
¡ÖµëÉÕ¶â¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤À¤«¤Í¡£¾¯¤·¤Ç¤â¤¢¤ì¤Ð¤Í¡¢¤ªÅ¹¤Î»ÅÆþ¤ì¤ÎÂ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤·¡£ÌîÅÞ¤âÍ¿ÅÞ¤âËÍ¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡£¤É¤Ã¤Á¤âÁè¤Ã¤Æ¤¤¤Æ·ë¶É¡¢µëÉÕ¶â¤âÂÐ±þ¤â¡¢¤É¤Ã¤Á¤ÎÀ¯ÅÞ¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
±Æ¶Á¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¡Ä¡£
Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤Ë¤¢¤ë»Ò¤É¤â¿©Æ²¡£0ºÐ°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤Ë365Æü³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
»Ò¤É¤â¿©Æ²¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡Ö´óÉÕ¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¿©ºà¤â¸º¤Ã¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÊý¤â¡Ê´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¡ËÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¡¢¸Ä¿Í¤ÎÊý¤«¤é¥³¥á¤È¤«ÌîºÚ¤È¤«Æù¤È¤«¡Ê´óÉÕ¡Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤«¤º¤ÎÉÊ¿ô¤ò¸º¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¿©Æ²¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡Ö¡Ê»Ò¤É¤â¤Ï¡Ë¤Ê¤ó¤«ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌîºÚ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤«¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡²¿¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©
»Ò¤É¤â
¡ÖÌÍ¤È¤ªÆù¡×
»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤âÊª²Á¹â¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
6ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤ë±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡ÖµëÎÁ¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤ËÊª²Á¤À¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î»Ò¡ÊÂ©»Ò¡Ë¤Ë¡Ø¤ª²Û»Ò¤Û¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ø¤ª²Û»Ò¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÊÌ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤â¡Ä¡£
3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡Ö¤¼¤¤¤¿¤¯¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ê¤ª¶â¤¬¡Ë¸º¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÀ¯ÉÜ¤Ë¤Ï¡Ë¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¯·è¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁª¤ó¤À¿Í¤Ê¤Î¤ËÈãÈ½¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡£¿·¤·¤¯ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â»×¤¦¡×
¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤È¤È¤â¤ËÊª²Á¹âÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡¢9Æü¤âµ¼Ô¤«¤é¡È°Õ»×³ÎÇ§¡É¤¬¡£
¨¡¨¡¡ÊÁíºÛÁª¡Ë½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤Ï¡©
Á°²óÁíºÛÁª3°Ì¡¡¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡Ê44¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤Î¤¦¤â¿½¤·¾å¤²¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£°ìÃ×·ëÂ«¤¬É¬Í×¤À¤È¡£°ìÃ×·ëÂ«¤¹¤ëÅÞ¤Î·Á¡¦´Ä¶¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤¬²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ÆÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÐÇË¼óÁê¤Ë¼Ç¤¤òÂ¥¤·¤¿¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÁê¡£ÁíºÛÁª¤ÎÎ©¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤âÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡´üÂÔ¤ÎÀ¼¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
Á°²óÁíºÛÁª3°Ì¡¡¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡Ê44¡Ë
¡Öº£¤Þ¤Ç¡¢»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¿¤¿¤¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤ëÁ°¤ÎÍ½Ãû¤À¤Ê¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¾õ¶·¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ¾»ë¤ò¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¿®Íê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
³èÈ¯²½¤¹¤ë¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ò¤á¤°¤ëÆ°¤¡£¡È¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡É¤ËÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï5¿Í¤Ç¤¹¡£
°ìÈÖ¾è¤ê¤ÇÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¡Ê69¡Ë¤Ï¡¢Ãå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9Æü¤Ï¡¢Î©¸õÊä²ñ¸«¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¡Ê69¡Ë
¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«10Ê¬¤¯¤é¤¤¤ÇËÁÆ¬¤ÎÈ¯¸À¤ª¤µ¤á¤è¤¦¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢Æþ¤ì¤¿¤¤¤³¤È¤È¤«¤µ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ë¤µ¡¢¤½¤ìÆþ¤ì¤³¤à¤È¤µ¡¢·ë¹½Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡×
²ñ¸«¤Ï¡¢10Æü¸á¸å3»þ¤«¤é¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡Ê64¡Ë¤â¡¢Î©¸õÊä¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò²ÃÂ®¡£
¿Ø±Ä¤ÎµÄ°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½µÆâ¤Ë¤âÀµ¼°¤ÊÎ©¸õÊäÉ½ÌÀ¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¡¢Íè½µÃæ¤Ë¤ÏÀ¯ºöÈ¯É½¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦Êý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Î©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡Ä¡£
µ¼Ô
¡ÖÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤¬½É¼Ë¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¼«¿È¤ò»Ù¤¨¤¿µÄ°÷¤é¤È¤Î²ñ¹ç¤Ë¤Î¤¾¤ß¤Þ¤¹¡×
¼«¿È¤ò»Ù»ý¤¹¤ëµÄ°÷¤é¤È²ñ¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢º£¸å¤ÎÀïÎ¬¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°¤Î²ñ¸«¤ÇÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï¡¢¸á¸å¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°Õ»×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤â¡Ä¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡Ê44¡Ë
¡Ö»ä¤Ï°ì³ÕÎ½¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤º¸øÌ³¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌ³¤á¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤òºÇÍ¥Àè¤·¤¿¾å¤Ç¹Í¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿È½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
9Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ëÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¡£
º£·î22Æü¤Ë¹ð¼¨¡¢Íè·î4Æü¤ËÅê³«É¼¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢10Æü¤ËÀµ¼°·èÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
12Æü´Ö¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¡×¤Ç¼Â»Ü¡£¼«Ì±ÅÞ¹ñ²ñµÄ°÷¤Î295É¼¤ËÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Î295É¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿590É¼¤òÁè¤¦·Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁáµÞ¤ÊÊª²Á¹âÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤Î¸òÂå¡£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¡¢Ï¢·È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌîÅÞ¤«¤é¤Ï¡Ä¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡³Þ¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÞÆâ»ö¾ð¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÀ¯¼£¶õÇò¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×
9Æü¡¢ÌîÅÞ³ÆÅÞ¤Î¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤¬²ñÃÌ¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Î½ªÎ»¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¡¢º£·î¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤Ë¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤ò¾¤½¸¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíºÛÁª¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦À¯¼£Éô¤ÎÌð²¬Î¼°ìÏº²òÀâ°Ñ°÷¤ÈÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ÁÁá¤¯Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢10Æü¸á¸å¤ËÎ©¸õÊä¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¤½¤·¤Æ¹â»Ô»á¤â½àÈ÷¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï9Æü¤ÎÁíÌ³²ñ¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤Î¼Ç¤¤ËÈ¼¤¦ÁíºÛÁª¤òÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§ÅêÉ¼¤ò´Þ¤á¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤òÀµ¼°¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¹ð¼¨Æü¤Ïº£·î22Æü¤È¤·¡¢Åê³«É¼Æü¤òÍè·î4Æü¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢10Æü¤ËÀµ¼°¤Ë·èÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡È¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡É¤ò·è¤á¤ë¤Î¤ÏÍè·î¤Î4Æü¡¢Ìó1¤«·î¸å¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð1Ç¯Á°¤âÆ±¤¸´é¤Ö¤ì¤ÇÁíºÛÁª¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤¬»×¤¤µ¯¤³¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï1Ç¯Á°¡¢¤³¤Î5¿Í¤â´Þ¤á¤ÆÁíºÛÁª¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤òÁª¤Ó¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤´é¤òÁª¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁªµó¤Ç¤ÎÈæÎã¤ÎÆÀÉ¼¤Ï¤³¤³ºÇ¶á¡¢Âç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹ñÌ±¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï»²±¡Áª¤ÎÁí³ç¤Ç¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¿¿¤Î¹ñÌ±À¯ÅÞ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎºö¤òµÄÏÀ¤¹¤Ù¤¤Ç¡¢Êª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐºö¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤ÎÌîÅÞ¤ÈÁÈ¤à¤Î¤«¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï9Æü¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤À¤±¤ÇÀ¯¼£¤ä¹ñ²ñ¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢ÁíºÛ¸õÊä¤È¤Ê¤ë³§¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Î¤¢¤êÊý¤â´Þ¤á¤¿¹ñ²ñÁ´ÂÎ¤ÇÀ¯¼£¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ëºö¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤Þ¤¿¡ÖÉ½»æ¤ò¤«¤¨¤¿¤À¤±¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£