今週は秋雨前線が本州付近に停滞していますが、きょうは特に活発化しながら南下し、雨の範囲が広がります。そのため、西日本から北日本で広く大雨に警戒が必要です。

午前6時現在、長崎県と熊本県では線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっているため、厳重な警戒が必要です。このあとも午前中は、九州や中国地方でまとまった雨が降り続くでしょう。島根県・鳥取県では、昼前から夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

雨雲は次第に東へと移動し、午後は関東地方などでも雨が降る時間帯がありそうです。その後、きょう夜は北陸で、夜遅くには東北で雨足が強まる時間帯がありそうですので、各地で雨の降り方にご注意ください。

あす午前6時までに予想される24時間雨量は、いずれも多い所で▼九州北部地方180ミリ、▼中国地方150ミリ、▼関東甲信地方・北陸地方100ミリ、▼北海道地方60ミリとなっています。

雨の影響で暑さは少しトーンダウンする見込みです。

＜きょう10日（水）の各地の予想最高気温＞

札幌：28℃ 釧路：24℃

青森：28℃ 盛岡：29℃

仙台：27℃ 新潟：29℃

長野：31℃ 金沢：28℃

名古屋：34℃ 東京：32℃

大阪：34℃ 岡山：31℃

広島：29℃ 松江：27℃

高知：32℃ 福岡：30℃

鹿児島：30℃ 那覇：33℃

また、あすはより秋雨前線が南下するため、太平洋側で雨の降り方に注意が必要です。あす午前は、東北や北陸など日本海側に活発な雨雲がかかりそうですが、次第に雨の中心は太平洋側に移動するでしょう。午後は関東地方などで雨足が強まりそうですのでご注意ください。

あす午前6時からあさって午前6時までに予想される24時間降水量は、多い所で▼関東甲信地方80ミリ、▼北陸地方60ミリとなっています。西日本から北日本の広い範囲であすにかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要です。