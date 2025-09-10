◇第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ（9月5日〜14日、沖縄）

各組の上位3チームが次のラウンドへ進めるオープニングラウンド。日本は5連勝でオープニングラウンド首位突破となりました。

グループAでは、4連勝の日本がここまで1敗のプエルトリコと激突。2回に2アウト2塁から9番の坂本慎太郎選手(関東第一)がセーフティーバントをみせると、内野安打で出塁。さらに坂本選手が2塁ベースカバーがいないと見るや進塁を試みると、2塁走者だった横山悠選手(山梨学院)が隙を突いて本塁を陥れ、1点を先制します。6回、7回と相手のミスから得点を重ねました。

投げては奥村頼人投手(横浜)が3回無失点。早瀬朔投手(神村学園)、西村一毅投手(京都国際)と無失点でつなぎ、逃げ切りました。日本は3試合連続完封勝利でオープニングラウンド負けなし5連勝、首位突破です。

同組では韓国がキューバに3−0。この勝利でオープニングラウンド突破が決まっています。3勝2敗のプエルトリコも突破が確定。キューバが4位でオープニングラウンド突破とはなりませんでした。なお韓国は7日に行われた南アフリカ戦が13−0でリードしていたものの豪雨でサスペンデッドとなっており、10日に南アフリカ戦が組まれています。

グループBでは、アメリカが5連勝で首位突破。チャイニーズ・タイペイは4勝1敗で2位通過となりました。2勝3敗で3チームが並びましたが、パナマが大会規定のTQB(得失点差率)により、3位で突破となりました。

スーパーラウンドは11日から開催。1位突破の日本は初戦でグループA1位のアメリカと激突します。

▽9日の結果

【グループA】

韓国 3−0 キューバ

日本 3−0 プエルトリコ

イタリア 5−4 南アフリカ

【グループB】

アメリカ 11−1 オーストラリア

パナマ 12−5 中国

チャイニーズ・タイペイ 8−4 ドイツ

▽日本の日程＆結果＜オープニングラウンド＞5日 〇 4−1 イタリア6日 〇 4−2 韓国7日 〇 3−0 キューバ8日 〇 10−0 南アフリカ9日 〇 3−0 プエルトリコ