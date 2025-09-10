プロ野球パ・リーグは9日、各地で3試合が行われました。

2位日本ハムは首位・ソフトバンクと対戦。2回に3点を先制され序盤から追いかける展開となりますが、3回にこの日1軍登録されたばかりの今川優馬選手のタイムリーヒットなどで1点差に詰め寄ります。さらに4回に山縣秀選手のホームランで同点とし、5回には今川選手の今季1号で勝ち越しに成功。その後も山縣選手の2打席連続ホームランなどで追加点を奪ってモイネロ投手をKOし、首位攻防戦を制しました。日本ハムはソフトバンクとのゲーム差を「3」に縮めています。

3位オリックスは2回、西野真弘選手の2ランホームランでロッテから先制点を奪います。その後同点とされますが、7回に1アウト満塁のチャンスで西川龍馬選手がセンターへの2点タイムリー2ベースを放ち、これが決勝点に。投げては宮城大弥投手が8回途中3失点の好投で6勝目を手にしています。

4位楽天はゲーム差「0.5」に迫られた5位西武と対戦。8回、ネビン選手のソロホームランで同点に追いつかれ延長戦に突入します。迎えた延長11回裏、2アウト2、3塁から中島大輔選手がレフトへサヨナラヒットを放ち、粘った西武を振り切りました。

▽9日のパ・リーグ結果

◆日本ハム7-4ソフトバンク

勝利投手【日本ハム】伊藤大海(14勝6敗)

敗戦投手【ソフトバンク】モイネロ(10勝3敗)

本塁打

【日本ハム】山縣秀2号、3号、今川優馬1号

【ソフトバンク】山川穂高21号

◆オリックス7-3ロッテ

勝利投手【オリックス】宮城大弥(6勝3敗)

敗戦投手【ロッテ】澤村拓一(0勝1敗)

本塁打

【オリックス】西野真弘5号

【ロッテ】西川史礁2号

◆楽天6×-5西武勝利投手【楽天】西垣雅矢(6勝0敗)敗戦投手【西武】黒木優太(1勝1敗)本塁打【西武】古賀悠斗7号、ネビン16号