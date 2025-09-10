¡Ø¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡ÙÁýÅÄµ®µ×¡õ¾ëÅÄÍ¥¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¡¡ÃçÎÉ¤·¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø
¡¡ÅÄÊÕÅí»Ò¡¢²£ÅÄ¿¿Íª¡¢ÎÓ²ê°¡Î¤¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤¹¤ë10·î2Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË23»þ59Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÁýÅÄµ®µ×¤È¾ëÅÄÍ¥¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¡ª¡¡ÁýÅÄµ®µ×¡õ¾ëÅÄÍ¥¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2024Ç¯¡Ø¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡ÙÂç¾ÞÊ¸¸Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºî²È¡¦±óÆ£¤«¤¿¤ë¤Ë¤è¤ëËÜ³Ê¥¯¥é¥¤¥à¥Î¥Ù¥ë¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤â²Ã¤¨¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡¢Á´13ÏÃ¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¡¡Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Âçºå¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÌäÂê»³ÀÑ¤ß¤Î3¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡ú¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡È»¦¿Í¡É¤È¤¤¤¦ºá¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤ò±£¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤è¤¦¤ÈÀÀ¤¦¡£¼¡¡¹¤È½±¤¦¥Ô¥ó¥Á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ëÁÔÀä¤Ê²áµî¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÌ¤²ò·èÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¡×¤Ë¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡ú¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ë¥¤¡¢¥Æ¥ë¥Þ¡¢¥¤¥º¥ß¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÅÄÊÕÅí»Ò¡¢²£ÅÄ¿¿Íª¡¢ÎÓ²ê°¡Î¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡9·îË¿Æü¡¢µÊÃãÅ¹¤Ë¤ÆÁýÅÄµ®µ×¡õ¾ëÅÄÍ¥¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖÌðºê¶³²ðÌò¡¢ÁýÅÄµ®µ×¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÁýÅÄ¤¬¼þ¤ê¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ë²¿ÅÙ¤âÎé¡£Â³¤¤¤Æ¾ëÅÄ¤â¡Ö²ÏÅÔ½áÌéÌò¡¢¾ëÅÄÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ìÎé¤Ç±þ¤¨¤ë¤È¡¢¤¤¤è¤¤¤è»£±Æ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¤«¤é¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÇÆ±¤¸²»³Ú¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ëÊÛ¸î»Î¤ÎÌðºê¡ÊÁýÅÄ¡Ë¤È¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Î²ÏÅÔ¡Ê¾ëÅÄ¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Õ¤¿¤ê¡£¼ÂºÝ¤Ë¤â20Ç¯¶á¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤â¾Ð´é¤Ç²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¡£
¡¡»£±Æ¤Î¹ç´Ö¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¾ëÅÄ¤¬¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¡¼¤È¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤êÀÎ¤«¤é¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²áµî¤Ë¤âÆ±µéÀ¸Ìò¤Ç¥É¥é¥Þ¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢º£²ó¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£¤³¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê20Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤òÌò¤Ç¤â²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÃç¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤À¤¹¤È¡¢¡Ø¸Å¸«¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¾É¤Ç¤¹¡£¡Ù¡ÊNHK¡¢2021Ç¯¡Ë°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¡¢¤·¤«¤âÆ±¤¸Æ±µéÀ¸Ìò¤Ç¤ÎºÆ¶¦±é¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ß¤¤¤Ë²û¤«¤·¤ß¡¢ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃç¤Ç¡¢¡Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¡ËÃç¤¬ÎÉ¤¤Ìò¤ÎÀßÄê¤Ê¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡¢¾ëÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¡¼¤È¤Î¶¦±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¬2¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¶ÛÄ¥¤â¤Û¤°¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ»£±Æ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÁýÅÄ¤Ï¡ÖÍ¥¤¯¤ó¤Èº¹¤·Æþ¤ì¥Ð¥È¥ë¤¬¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¤è¤¯¸½¾ì¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤¬Íè¤Æ¤Þ¤¹¡¢¤ß¤¿¤¤¤Î¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀï¤¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÁýÅÄ¤«¾ëÅÄ¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ÎÊý¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÇÆ¿Ì¾¤Çº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤·¡¢¤É¤Á¤é¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤ò¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤ÎÅÄÊÕÅí»Ò¡¦²£ÅÄ¿¿Íª¡¦ÎÓ²ê°¡Î¤¤ËÈ½Äê¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¾ëÅÄ¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤´ë²è¹Í¤¨¤ë¤¸¤ã¤ó¡¢¤µ¤¹¤¬¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡ª¡×¤È²÷Âú¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡Ù¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤Îº¹¤·Æþ¤ì¥Ð¥È¥ë¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡©
¡¡°ìÊý¤Î¾ëÅÄ¤Ï¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¹¡¼¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡¢ÁýÅÄ¤â¡Ö»£±Æ°ì½ï¤ÎÆü¤È¤«¤Ë¤Í¡¢¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸½¾ì¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢µÊÃãÅ¹¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤Ç¸ì¤é¤¦¥¹¡¼¥Ä¡õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Î2¿Í¤È¡¢²ÏÅÔ¡Ê¾ëÅÄ¡Ë¤Î²£¤ËÎ©¤ÁÌ¾»É¤òº¹¤·½Ð¤¹Ìðºê¡ÊÁýÅÄ¡Ë¡£¤½¤·¤Æ»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ËÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¯¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤Ë¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ë2¿Í¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡Ù¤Ï¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µÌÚÍË23»þ59Ê¬ÊüÁ÷¡£
