片岡鶴太郎70歳、ワイルドなデニムコーデがカッコよすぎる「お洒落です」「素肌にシャツを着る上級者コーデ」
タレントの片岡鶴太郎が、10日までにインスタグラムを更新。おしゃれなデニムコーデの近影を披露すると、ファンから「カッコいい」と絶賛が相次いだ。
【写真】片岡鶴太郎の超カッコいいデニムコーデ（6枚）
ヨガによって極限までシェイプアップした肉体で注目を集める鶴太郎が「デニムオンデニム」と投稿したのは、自身のソロショットだ。キャップを被った鶴太郎は素肌にデニムシャツを羽織り、デニムパンツをはいた上下デニムコーデを披露。投稿内では身に着けたアイテムの詳細も記されている。
コメント欄ではファンから「ダンディ」「お洒落です」「素肌にシャツを着る上級者コーデ」「ジーンズファッション似合います」などの声が寄せられていた。
■片岡鶴太郎（かたおか つるたろう）
1954年12月21日生まれ、東京都西日暮里出身。高校卒業後、片岡鶴八師匠に弟子入り。3年後には声帯模写で独り立ちし、東宝名人会、浅草演芸場に出演。その後、バラエティ番組で人気に。1988年にはボクシングのライセンスを取得。1995年には、東京にて初の個展「とんぼのように」を開催。現在は幅広いキャラクターを演じる役者としても、ドラマ・映画・演劇など様々なメディアで活躍している。
引用：「片岡鶴太郎」インスタグラム（@tsurutaro_kataoka_official）
