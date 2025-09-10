◆米大リーグ オリオールズ―パイレーツ（９日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

オリオールズ・菅野智之投手（３５）が９日（日本時間１０日）、本拠地・パイレーツ戦前にキャッチボールを行い、次回登板へ向けてゴーサインを出した。７日（同８日）の本拠地・ドジャース戦で金慧成の打球が右足に直撃して緊急降板していたが、レントゲン検査の結果骨には異常がなく、この日キャッチボールを行った。この日の主な一問一答は以下の通り。

―患部の状態はどうですか。

「大丈夫、大丈夫。腫れはあるけど、さっき（キャッチボールして）確認したから」

―当たった箇所は。

「薬指と中指の間くらいの場所。ちょっと紫色になってますけど」

―次回登板は。

「大丈夫です。普通に投げられると思います」

―あのシーン、とっさに足が出たのは、投手の本能か。

「うん。仕方ない。でも、ショートの位置を確認していれば、あんなことにはならなかったと思います」

―大谷選手との対戦を振り返って。

「やりたいことは、色々あったんですけど、その前に打たれちゃった。フォアボールだけは絶対に出さないように、と思っていました。それだったら、ホームランでもいいと、試合前から言ってましたし。それで、ホームランを打っちゃうんだから、やっぱりすごいなと思いました。そりゃ、悔しいですよ。本心は、『抑えたい』ですから」

―そういう意味でも３打席目が実現しなかったのは残念だった。

「いや〜、３打席目あったら、打たれてたでしょう、多分ね。打たれたことについては、それは、仕方ないです。ただ、ドジャーズ打線に対して、自分がやりたいことがあって、それを、ずっと（対戦前）１週間、準備していた。他のバッターにはある程度、自分がやりたいことが出来たと思います。でも、彼（大谷）に対してだけ、やりたいことができなかった。このカウントで、このボールを投げて、最後はコレでフィニッシュして…と自分で決めていたんだけれど、（早いカウントで勝負が終わって）それが出来なかったことが、悔しいですね」

―あの外角高めのシンカーを過去に本塁打されたことは？

「うーん。多分、ないでしょうね」

―あれが、右中間に飛んだので、驚きました。

「いや、僕の見立てでは、多分、あんまり調子は良くなかったと思うんです。その前（第１戦と第２戦）でも結構、強引に引っ張ろうとしていたし。あれ（本塁打）で調子が良くなっちゃった。ちょっとドアスイング気味になって、だからこそ、あのボールがあそこに飛んだと思います。本当に大谷の調子が良ければ、もうちょっと左に飛んでいたんじゃないかな。僕はそういう印象です。打たれちゃって、言うのもナンですけど（笑）」