俳優ディーン・フジオカ（４５）のイメチェンにフォロワーが驚いた。

１０日までにインスタグラムで「ドラマ出演解禁 １０月２１日スタート『 ＃ちょっとだけエスパー 』毎週火曜よる９時」と大泉洋が主演する１０月期のテレビ朝日系新連続ドラマに出演すると報告。

同ドラマは野木亜紀子氏によるオリジナル脚本で、少し超能力が使えるサラリーマン（大泉）が、世界を救おうとするＳＦラブロマンス。女優の宮粼あおいが妻役を演じ、１３年ぶりに民放連ドラに出演することも話題だ。

ディーンは「《花咲かエスパー》桜介ーＯＳＵＫＥー」と自身のキャラクターを明かし、撮影でのオフショットを掲載。その中でディーンはヒゲ、やけた肌のワイルドな雰囲気に変ぼうしていた。

今春の連ドラでは育休取得中の官僚を演じていたディーンだが、イメージががらり。フォロワーは「おディーンのまたまた新キャラ」「また新しいＤｅａｎに会えますね」とイメチェンに騒然。「ギャル男」「なんか若返ってる」「黒めのヒゲオカ最高すぎる」「ビジュが爆発してる」「ヒゲ短髪ガン黒」「放送待ち遠しいです」と注目した。

ディーンは４年間の交際を実らせ、２０１２年にインドネシア人の女性と国際結婚。１４年１０月に双子の男女、１７年３月に第３子が誕生した。ＳＮＳでは妻や子どもの顔出しショットも話題になっている。