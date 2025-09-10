◆イースタン・リーグ 巨人５Ｘ―４オイシックス＝延長１０回＝（９日・Ｇタウン）

巨人のドラフト３位・荒巻悠内野手（２２）が９日、３戦ぶりのアーチを含む今季“２度目”の猛打賞をマークした。イースタン・オイシックス戦（Ｇタウン）に「８番・三塁」で先発。３点を追う５回無死一塁で、フルカウントから内角のカーブを捉え、右翼へ２号２ラン。その後も２本の単打を放ち、１軍でプロ１号を放った７月９日の中日戦（福島）以来の３安打。「完璧です！ 徐々に上がってきている」と振り返った。

８月１３日に出場選手登録を抹消された。２軍では「頭（先発）から出られるように全てレベルアップして、もう一回１軍に上がりたい」と守備では確実性、打撃では勝負強さをテーマに置いている。サヨナラにはつながらなかったが、９回１死一、二塁では追い込まれてからしぶとく右前へ運び、「１軍では代打とかが多いので１打席に懸けないといけない。そこ（が大事）と思って、やっていこうかな」と力を込めた。イースタン首位のチームは、延長１０回にサヨナラ勝ちで９連勝。２位・西武と１１ゲーム差を守った。（小島 和之）