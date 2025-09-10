走っても走っても勝利に届かず、「負け組の星」と呼ばれ社会現象を巻き起こしたハルウララ（牝２９歳）が９日未明、疝痛（せんつう）のため、余生を過ごしていた千葉・御宿町のマーサファームで死んだことが同日、分かった。認定ＮＰＯ法人・引退馬協会が公式サイトで明らかにした。

ハルウララは１９９８年に高知競馬の宗石大厩舎所属でデビュー（５頭立て５着）。２００３年ごろ、０勝のまま連敗が長く続いていることから次第に話題となった。買っても「当たらない」ことから、馬券が交通安全のお守りになり、グッズも飛ぶように売れて映画やＣＤもつくられるほどのフィーバーぶりだった。

２００４年３月の１０６戦目には武豊騎手（５６）＝栗東・フリー＝とコンビを組んで出走。１１頭立ての１０着に終わったが、高知競馬の１レースあたりの売り上げは当時の史上最高となる５億１１６２万５９００円を記録した。競馬場に押し寄せる多くのファンに対応するために異例の入場制限が行われた。

８歳のときに出走した０４年８月の１１３戦目（５着）を最後に、現役を引退。引退馬協会によると、２０１４年にハルウララを支援する「春うららの会」が発足。マーサファームで多くの会員に支えられ、余生を過ごしていたという。近年は人気ゲーム「ウマ娘」のキャラクターにもなり、海外でも人気を博していた。

９月２日には牧場の公式サイトで元気な姿を見せていたが、９日午前２時２０分に息を引き取った。

◆ハルウララ 父ニッポーテイオー、母ヒロイン（父ラッキーソブリン）。１９９６年２月２７日、北海道三石町（現新ひだか町）生まれ。現役時代は高知競馬の宗石大厩舎に所属し、９８年１１月にデビュー。１０６戦目の０４年３月には武豊とコンビを組んだ。０４年８月３日のレース（５着）を最後に未勝利のまま現役を引退した。通算成績は１１３戦０勝（２着５回、３着７回）。