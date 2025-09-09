少しずつ変化を楽しみながらフルカスタムへと進化！ 次のステップが楽しみ トヨタ 86 【みんなのクルマ】
『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。
イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。
それでは、スーパーオートバックス戸田店の駐車場で開催した愛車撮影会に参加してくれた、オーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。
オーナープロフィール
お名前：りんたろう
年齢：30代
車両名：トヨタ 86
年式：令和２年式
型式：DBA-ZN6
主な使用シーン：レジャー、ドライブ
年間走行距離：12000km
※本記事は編集部へ寄せられた時点の内容そのままを掲載しております。ご了承ください。
この車両を購入する際に決め手となったポイント
もともと車が好きで車が欲しかったところ、レンタカーで借りた86がとても楽しかったので購入しました。
ノーマルから変えた経緯
少しずつカスタムすると車がどう変わるのか、変化を楽しみたくて変えました。
良い点・こだわりのポイント
ボンネットの強度と精度がポイント。軽量化を進めていくと強度不足が懸念されるので、しっかりと考慮に入れてのカスタムをしている。間近で見ても、遠くから見ても良い仕上がりに脱帽だ。
外装関係
カスタムのポイントにも挙げられたボンネットも含め、非常によくまとまっている印象だが、意外にもメーカーは統一していない。それぞれの特性を見極め、レッドとカーボンの組み合わせを操り、オリジナリティの高い外装に仕上げいる。
ボンネット：ASMヨコハマドライカーボンボンネット
フロントフェンダー：Sysm Racing
リアウイング：レボリューション
フロントスポイラー：SARD
サイド：ASMヨコハマ
リアスパッツ：ゼル・パフォーマンス
内装関係
内装関係の記載はシートのみだが、運転者と助手席で違うシートをチョイスしている点が、同乗者への思いやりを感じさせる。また、ハンドルやシフトノブなど細やかな部分まで赤と黒（カーボン）で彩り、スタイリッシュなスペースになっている。
ドライバーシート：レカロ RMS
ナビシート：レカロ SR7F
足回り
サスペンション：プローバオーリンズDFV
ボディ：Sysm Racing COXボディダンパー
ブレーキ：アルマスピード
ホイール
ホイール：RMPレーシング R50
エンジン関連の変更点
具体的な数字は出ていないものの、カスタムの内容を見ればかなりのパワーアップを果たしていることが想像できる。
過給機：HKS スーパーチャージャー
インテーク：ブリッツ カーボンパワー
エキゾーストマニホールド：HKS GTスペック感度MAX
フロントパイプ、リアピース：R1チタン
イグニッションコイル：オカダプロジェクツ プラズマダイレクト
次に変えたいポイント
エンジン、インマニを後期MTのものにしたい。
スーパーオートバックス戸田店
スーパーオートバックス戸田店では、タイヤ、OILといった定番商品を数多くラインナップしているのはもちろん、コーティング技術1級資格を取得したスタッフが新車のようによみがえらせる「KeePer PRO」のカーコーティングと洗車のプロショップでもあるのです。
さらにはクルマの乗り換えに関してもAUTOBACS Carsとして、買取や新車＆中古車の購入、カーリースにも対応してくれる！
一般的なカー用品店という枠組みをこえ、ここでカーライフのすべてを完結させることできるショップなのです。
浦和レッズとカー用品店とのコラボレーションとして、浦和レッズオフィシャルカーグッズも取り扱っています。各アイテムは埼玉県内のオートバックス12店舗と公式ECサイトのみの限定販売！
レッズファンは今すぐGooooooo!
【スーパーオートバックス戸田】
場所：〒335-0034 埼玉県戸田市笹目6丁目23-2
営業時間：10:00-19:30
電話番号：048-424-0189
https://sa-toda.jp/