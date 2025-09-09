スズキの世界戦略車「スイフト」が累計販売1000万台を達成！インドでの販売が6割超
スズキ株式会社は、小型乗用車「スイフト」が2025年7月までに世界累計販売1,000万台を達成したと発表した。
同モデルは、2004年に世界戦略車として発売されて以来、日本を含む170以上の国・地域で販売され、インドを中心に支持を拡大してきた。生産拠点は日本、ハンガリー、インドなどに広がり、世界累計販売の6割超をインド市場が占める。スズキのグローバル展開を象徴するモデルとして、今後も地域のニーズに応じた製品提供を続けていく方針である。
スズキ、「スイフト」が世界累計販売1,000万台を達成
スズキ株式会社の小型乗用車「スイフト」が、2025年7月までの販売で世界累計販売1,000万台※を達成しました。2004年11月の発売開始から20年8カ月での達成となります。
「スイフト」は、スズキのクルマづくりを変えた小型車であり、2004年に世界戦略車として発売されて以来、日本をはじめ世界各国でカーオブザイヤー賞を受賞するなど、多くのお客様にご愛用いただいているスズキを代表するモデルです。
これまでに日本、ハンガリー、インド、中国、パキスタン、ガーナなどで生産され、日本、インド、欧州をはじめとする世界170以上の国と地域で販売されています。「スイフト」はスズキの世界戦略車として確固たる地位を築いています。
世界累計販売1,000万台の内訳は、インド61%、欧州14%、日本8%、その他17%となっています。インドにおいては、2005年の発売以来、累計約600万台を販売し、同国のコンパクトカー市場を牽引する存在となっています。
スズキは今後も世界中のお客様の立場に立ったものづくりを推進し、地域のニーズに合った価値ある製品を提供してまいります。鈴木社長のコメント
世界中のお客様にスイフトをご愛用いただいたおかげで、世界累計販売台数1,000万台を達成することができました。心より感謝申し上げます。
スイフトは、2004年に世界で通用する小型車として誕生し、以来、スズキを代表するモデルとして成長してまいりました。新型車として初めて、世界4か国でほぼ同時期に生産を開始するなど、スイフトはスズキのグローバル展開を大きく前進させる存在となりました。
これからも、世界中のお客様の日々の移動を支える存在であり続けられるよう、チームスズキ一丸となって連携し、価値ある製品を提供し続けてまいります。
※ スズキ調べ（スイフトスポーツ、デザイア含む。2000年日本発売のスイフト（型式：HT51 海外名：イグニス）は含まず）
【スイフト 沿革】
【スイフト 累計販売の推移】
（2025年9月 スズキ調べ）
リリース提供元：スズキ株式会社