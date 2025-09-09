スズキ株式会社は、小型乗用車「スイフト」が2025年7月までに世界累計販売1,000万台を達成したと発表した。

同モデルは、2004年に世界戦略車として発売されて以来、日本を含む170以上の国・地域で販売され、インドを中心に支持を拡大してきた。生産拠点は日本、ハンガリー、インドなどに広がり、世界累計販売の6割超をインド市場が占める。スズキのグローバル展開を象徴するモデルとして、今後も地域のニーズに応じた製品提供を続けていく方針である。

初代スイフト 4代目スイフト

「スイフト」は、スズキのクルマづくりを変えた小型車であり、2004年に世界戦略車として発売されて以来、日本をはじめ世界各国でカーオブザイヤー賞を受賞するなど、多くのお客様にご愛用いただいているスズキを代表するモデルです。

これまでに日本、ハンガリー、インド、中国、パキスタン、ガーナなどで生産され、日本、インド、欧州をはじめとする世界170以上の国と地域で販売されています。「スイフト」はスズキの世界戦略車として確固たる地位を築いています。

世界累計販売1,000万台の内訳は、インド61%、欧州14%、日本8%、その他17%となっています。インドにおいては、2005年の発売以来、累計約600万台を販売し、同国のコンパクトカー市場を牽引する存在となっています。

スズキは今後も世界中のお客様の立場に立ったものづくりを推進し、地域のニーズに合った価値ある製品を提供してまいります。

鈴木社長のコメント

世界中のお客様にスイフトをご愛用いただいたおかげで、世界累計販売台数1,000万台を達成することができました。心より感謝申し上げます。

スイフトは、2004年に世界で通用する小型車として誕生し、以来、スズキを代表するモデルとして成長してまいりました。新型車として初めて、世界4か国でほぼ同時期に生産を開始するなど、スイフトはスズキのグローバル展開を大きく前進させる存在となりました。

これからも、世界中のお客様の日々の移動を支える存在であり続けられるよう、チームスズキ一丸となって連携し、価値ある製品を提供し続けてまいります。

※ スズキ調べ（スイフトスポーツ、デザイア含む。2000年日本発売のスイフト（型式：HT51 海外名：イグニス）は含まず）

【スイフト 沿革】

2004年 11月 初代「スイフト」発売（日本で生産開始） 2005年 2月 ハンガリーで生産開始 2005年 5月 インドで生産開始 2005年 6月 中国で生産開始 2005年 9月 初代「スイフトスポーツ」発売（MT車：2005年10月） 2009年 11月 パキスタンで生産開始 2010年 9月 2代目「スイフト」発売 2011年 12月 2代目「スイフトスポーツ」発売（CVT車：2012年1月） 2017年 1月 3代目「スイフト」発売 2017年 9月 3代目「スイフトスポーツ」発売 2022年 9月 ガーナで生産開始 2023年 12月 4代目「スイフト」発売（MT車：2024年1月)

【スイフト 累計販売の推移】

2004年 11月 発売開始 2008年 6月 世界累計販売台数 100万台を達成 2011年 1月 世界累計販売台数 200万台を達成 2013年 1月 世界累計販売台数 300万台を達成 2014年 8月 世界累計販売台数 400万台を達成 2016年 4月 世界累計販売台数 500万台を達成 2018年 2月 世界累計販売台数 600万台を達成 2019年 10月 世界累計販売台数 700万台を達成 2021年 12月 世界累計販売台数 800万台を達成 2023年 10月 世界累計販売台数 900万台を達成 2025年 7月 世界累計販売台数1,000万台を達成

（2025年9月 スズキ調べ）

