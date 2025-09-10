イラストレーターのhimononikkiさんの漫画がインスタグラムで2100以上の「いいね」を集めて話題となっています。

普段口数が少なく、感情もあまり顔に出さない夫。しかし、ある日「嫌なことがあった…」と普段とは違う様子で妻に話しはじめて…という内容で、読者からは「旦那さん、なんて尊いの」「上司さん、しっかり確認して！」などの声が上がっています。

“たまにくるデレ”に思わず胸キュン

himononikkiさんは、インスタグラムで作品を発表しています。himononikkiさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

himononikkiさん「ショックを受けた夫の気持ちを昇華してあげようと思ったからです！」

Q.旦那さまからこの話を聞いたとき、himononikkiさんはどのように反応しましたか。

himononikkiさん「『たまにくるデレだ！』と思ったので、『あら〜（ニコニコ）』という感じで大げさに返しました。夫は照れた感じで、ふざけて笑っていました」

Q.普段の旦那さまは「口数が少なく、感情もあまり顔に出ない」とのことですが、そんな旦那さまに対してどのように感じていますか。

himononikkiさん「私が逆に気分の浮き沈みがあるタイプなので、そういうときに常に平常心を保ってブレずにいてくれるのはありがたいです。でも夫もテンションが高いときは変なダンスを踊ったり、歌を歌ったりすることもあるので、ともにふざけ合える関係性と言えますね」

Q.この出来事から、旦那さまに対する思いに何か変化はありましたか。

himononikkiさん「特に大きく変わっていませんが、間違えてしまった上司をフォローする一言を添えられるのはすごいな、と思いました」

Q.この作品を旦那さまはご覧になりましたか。

himononikkiさん「作品は見てくれましたが、特に反応はありませんでした。この作品はいつもより多くの方々に見てもらえたので、それも伝えたのですが『オーマイガー』とだけ言っていました。普段から自己顕示欲がない、夫らしいコメントだなとほほ笑ましかったです」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

himononikkiさん「『尊い！』『急にそれを言われたらキュンってなりますね』など、夫に対するうれしいコメントをいただきました」