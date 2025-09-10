〈セクハラオヤジを毛糸で“襲撃”?!……現役早大生の女性監督が語った、「恋愛も友情もうまく描けない私が本当に描きたかったもの」【映画『糸の輪』】〉から続く

9月6日、開催中の大阪アジアン映画祭でタイ映画『紅い封筒』が上映された。タイの人気スター、ビルキンとPPクリット主演とあってオンラインチケットは早々に完売。台風一過の晴天の下、多くの観客が詰めかけた。上映後には同作のプロデューサー、バンジョン・ピサンタナクーン氏が登壇。製作の経緯やビルキンらの撮影現場の様子などについて、観客からの質問に答えた。

登壇したピサンタナクーン氏(右） ©OAFF EXPO2025-OAFF2026

ビルキンとPPクリットが一緒にいるととても楽しい

本作は日本でも公開された台湾映画『僕と幽霊が家族になった件』（23年）のリメイク。中国や台湾など中華圏に残る風習である「冥婚」（未練を残して亡くなった死者を成仏させるなどの意味で、死者と死者、死者と生者を婚姻させる）。プッティポン・アッサラッタナクン（愛称：ビルキン）演じる警察の情報屋・メンが、落ちていた紅い封筒を何気なく拾ったところ、ひき逃げ事故で亡くなったゲイのティーティー（クリット・アンムアイデーチャコーン、愛称PP）と冥婚することになってしまう。ティーティーの幽霊が付きまとい始め焦ったメンは、ひき逃げの犯人を捜し始めるのだが――、というお話。

『愛しのゴースト』『女神の継承』などの監督でもあり、これまでにも何度か大阪アジアン映画祭に参加しているピサンタナクーン氏。まず大阪に戻ってこられたことへの喜びと感謝を述べ、本作の製作のきっかけを語った。

「そもそも、オリジナルの台湾版を観たのは2年前、香港の映画祭でした。観ている最中に、すぐに『この映画をビルキンとPP主演でリメイクしたい』と思ったんです」

共演したBLドラマでブレイクし世界的なスターとなった2人。

「私は2人のことをデビュー当時から知っていて、すごく面白いと思っていました。たとえば2人が一緒にインタビューを受けているときなど、お互いに突っつき合ったり、からかい合ったりしている様子がとても楽しくて、この映画のキャラクターに重なりました」

大爆笑のあとしんみりさせる

リメイクにあたりコメディ要素を強めたという。

「そして、リメイクするなら、この物語をタイらしいスタイルのコメディにしたらどうなるだろう、と考えました。タイの文化に落とし込んだタイバージョンを作れば、きっとすごく大胆でユニークな作品ができるでしょう。私自身、単純にそういう映画が観たいと思ったのが、リメイクを決めた理由です。

台湾版はコメディの要素もありましたが、アクションの要素が強かったと感じました。なので、タイ版ではコメディの比率を上げて、タイらしいジョークをたくさん取り入れました。もちろん、それは台湾版にはなかったものです」

実際、本作には大量のギャグが詰め込まれていて、観客の爆笑を誘った。それでいて最後にしんみりさせるあたりは、さすが“アジアのA24”と呼ばれるヒットメーカー、GDH製作のエンタテインメント作品だ。本作のエンドクレジットには、ジャッキー・チェン映画のように、ボーナスとしてNGシーンが流されているのも楽しい。

「エンドクレジットのボーナス動画を観ると、役者がアドリブをしていることがよく分かりますね。特にビルキンが一番アドリブが多かったです。

彼はアドリブで監督をからかうのが好きなんです。例えば監督が『こうしてみて』と指示すると、全然別のことをやってみたり。時には映画では到底使えないような演技をすることもありましたが（笑）、それも監督をからかうためでした。そのおかげで、撮影現場は笑い声が絶えませんでした」

ビルキンのアドリブが生んだ魔法のような瞬間

ピサンタナクーン氏はビルキンを絶賛。

「ビルキンは演技に対して恐れることが一切なく、彼の演技の幅はとても広いです。何でもやってくれました。その結果、いくつもの魔法のような瞬間が生まれました」

その一つが、警察署で音声のない動画を観るシーン。犯人たちが集団である人物に暴行を加える瞬間を隠し撮りしたメンだったが、スマホが壊れていて録音が出来なかった。その動画を証拠として警察で流す際に、殴ったり水責めしたりする擬音を、メンがアテレコするシーンはまさに爆笑もの。

「あのシーンの撮影でビルキンが水を噴いたり、サンダルで自分の頭を叩き続けたりしたのはアドリブで、誰も彼がそこまでやるとは思っていませんでした（笑）。あれは本当に魔法のようなシーンができたな、と思っています」

日本での公開はまだ決まっていないが、ピサンタナクーン氏は、

「ビルキンとPPのファン以外の方にも見ていただきたいと思っています。この映画が持つユーモアのセンス、そして主演2人の魅力、演技力の素晴らしさは、どんな人の心にも届くと信じています」

各国で爆笑を巻き起こしてきた本作が日本の劇場でも観られることを期待したい。

（週刊文春CINEMAオンライン編集部／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）