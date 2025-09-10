イスラエルが9日（現地時間）、カタールの首都ドーハに滞在していたパレスチナ武装組織ハマスの高位幹部を狙った標的空爆を敢行した。ロイター・AFP通信などによると、この日午後3時50分ごろ、ドーハのカタラ地区で爆発音とともに煙が立ち上った。

爆発が起こった直後、イスラエル軍はX（旧ツイッター）に「イスラエル軍と情報機関シンベトはハマスの高位指導者を狙って精密打撃を加えた」とし、空爆の事実を確認した。そのうえで「民間人被害を最小化するために精密兵器を使用した」とし「ハマスを撃退するための作戦を引き続き遂行していく」と付け加えた。

今回の空爆による人命被害はまだ確認されていない。サウジアラビアのメディア「アルアラビーヤ」は「イスラエルとの停戦交渉のためにドーハに派遣されたハマス代表団がイスラエル軍の標的となったものと見られる」とし、「交渉団首席のハリル・アルハヤが死亡したと推定される」と伝えた。アルハヤはハマス創立初期から活動してきた人物で、現在ハマス指導部において中心的な役割を果たしていると知られている。

ハマス関係者はカタールのアルジャジーラ放送に対し、交渉団が米国の提案したガザ戦争停戦案を協議していた最中に空爆が発生したと伝えた。ドナルド・トランプ米大統領は7日、SNS「トゥルース・ソーシャル」にハマスが人質全員を釈放する停戦案を提示し、「ハマスがこれを受け入れない場合、どのような結果がもたらされるか分からない。今回が最後の警告だ」と最終通牒を突きつけていた。ハマスも「直ちに交渉のテーブルに着く準備ができている」として前向きな反応を示してきた。

米政治専門メディア「アクシオス」によると、米国側が提案した停戦案には、ハマスが人質全員を釈放すればイスラエルがパレスチナ人収監者2500〜3000人を釈放するという内容が入っていた。停戦が宣言されれば、ハマスの武装解除、イスラエル軍のガザ地区完全撤退など、終戦条件を議論する交渉が始まる。

CNNは「今回の攻撃はイスラエルがカタールで行った初めての軍事行動事例と見られる」と伝えた。イスラエルは2023年10月にハマスの奇襲攻撃を受けてから、ハマスと連携する親イラン武装勢力を攻撃するためレバノン・シリア・イエメンなどで軍事作戦を展開してきたが、カタールでは作戦を行っていなかった。カタール外務省のマジェド・アル・アンサリ報道官はイスラエルの空爆直後に「イスラエルの卑劣な攻撃を糾弾する」とし「今回の攻撃は国際法をあからさまに違反したものだ」と述べた。

カタールはガザ地区戦争が発生してから、米国・エジプトなどと共にイスラエルとハマスの停戦交渉を仲裁してきた。AP通信は「戦争を終結させるための交渉がイスラエルの新たな軍事攻勢によって行き詰まるものとみられる」と展望した。