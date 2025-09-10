長崎県南部、熊本県天草・芦北地方に線状降水帯発生情報を発表　少しでも安全な場所に移動を　気象庁

気象庁が長崎県、熊本県に線状降水帯発生情報を発表しました。

長崎県南部、熊本県天草・芦北地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。

命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。

安全を確保してください。

「線状降水帯発生情報」についてお伝えします。

「線状降水帯発生情報」は、発達した雨雲が次々と発生して列をなし、ほぼ同じ場所を雨雲が通過または停滞して、発表された地域で数時間にわたって大雨を降らせ、大雨による災害の危険度が急激に高まっているとして、気象庁から発表される情報です。

自治体が「避難指示」を発表する警戒レベル4相当で、甚大な被害が発生する可能性があり、自治体から発表された避難情報を確認し、近くの避難所や頑丈な建物に移るなどすぐに避難行動をとってください。

夜間で周りの様子がわからなかったり、すでに浸水が始まるなどして身動きがとれないなど外への避難が難しい場合は、自宅の2階やマンションの2階以上に上がる垂直避難を行うなど、少しでも安全な場所に移動してください。