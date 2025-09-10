橋本環奈、想定外の苦戦にうっかりキャラ崩壊「ハッハッハ〜ッ！」
俳優の橋本環奈が、10日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』（毎週水曜 後11：15）に出演する。
【写真】キュートなおさげ髪で企画にガチで挑む橋本環奈
かまいたち（濱家隆一、山内健司）がすべての力を注ぎ込み、ガチでいろんなことに挑戦していく関東初冠番組。今回は、特定のミッションを達成したらその場で、ガチで帰宅できる大好評企画『達成したら即帰宅するねん』に橋本が初参戦する。かまいたち、津田篤宏（ダイアン）、大ちゃん（ちゃんぴんず）、はる（エルフ）を相手取り、即帰宅を賭けたガチバトルに挑む。
収録前には「いかに橋本環奈を長く残すかが、俺らの頑張りどころ」（濱家）、「今日は久々に大阪に戻るから、子どもたちが起きている間に帰りたい」（津田）と、橋本の即帰宅を何が何でも阻止しようと息巻く芸人たち。一方、橋本は「これまでプレッシャーを感じたことがない」と余裕の表情。しかも、「この収録の内容を聞いて、あえて自分に負荷をかけるため、友達と食事に行く予定を入れました」と、さらなる余裕を感じさせる。そんな橋本を前に、濱家は「なめられたもんですよ。これはちょっと負けられませんね」と、さらに発奮する。
それぞれ即帰宅を固く誓い、いざ競技に挑むことになった参戦者たち。しかし、今回の『達成したら即帰宅するねん』は大幅レベルアップ。濱家が思わず「なんちゅうゲーム、考えとんじゃい！」とツッコむほど、史上最高難度の競技が用意されていた。
指輪を投げ、3メートル先にある指にはめる競技では、想定外の苦戦を強いられる中、「よーし、そろそろ決めたい！ ハッハッハ〜ッ！」と、謎のハイテンションで気合を入れる橋本。しかしその直後「ちょっと待って、キャラが違った（苦笑）。悔しい〜！」とはっと我に返る場面も。
なかなか競技をクリアできず、ついには「どうしよう…今、人生で一番くらい緊張してる」と吐露するほど、追い詰められていく橋本。かたや、芸人たちも大苦戦。悲痛な絶叫がこだまする激闘が、延々と続いていく。そんな中、最初にミッションを達成し、帰宅できるのは誰なのか。そして最後まで居残り、秘密を告白するという罰ゲームを食らう人物とは。これまで本企画で過去何度も俳優たちに敗れ、颯爽と去りゆく背中を見送ってきた濱家＆山内。今回こそは雪辱を果たし、橋本の帰宅を最後まで食い止めることができるのか。
