“プライベートが謎”堂本光一の素顔明らかに 『ナイナイミュージック』で衝撃秘話
10日放送のフジテレビ系『週刊ナイナイミュージック』（後11：00）では、堂本光一と超ときめき▼（ハート）宣伝部が登場、ここでしか観られない貴重な映像を届ける。
【写真】ナイナイもポーズ！超ときめき▼（ハート）宣伝部も登場
プライベートが謎に包まれている光一の素顔が今夜明らかに。今回は上田竜也、佐藤勝利（timelesz）、寺西拓人（timelesz）、原嘉孝（timelesz）と、舞台での共演を経て親交の深い事務所の後輩4人からのタレコミを入手。舞台期間中に後輩たちが目撃したの珍行動や衝撃エピソードが続々と明らかに。舞台期間中に直接言えず、ずっと根に持っていたクレームもついに。そして約4年ぶりに発売したソロアルバム『RAISE』のリード曲『The beginning of the world』を披露する。
さらに、超ときめき▼宣伝部が登場！「岡村SCOOP」で、“とき宣”をすっぱ抜き。楽屋内で備品紛失事件が発生していた（？）。犯人はメンバーの中にいるということで、犯人をあぶり出すことに。SNS総再生数15億回以上のバズりソング『超最強』を披露する。
【写真】ナイナイもポーズ！超ときめき▼（ハート）宣伝部も登場
プライベートが謎に包まれている光一の素顔が今夜明らかに。今回は上田竜也、佐藤勝利（timelesz）、寺西拓人（timelesz）、原嘉孝（timelesz）と、舞台での共演を経て親交の深い事務所の後輩4人からのタレコミを入手。舞台期間中に後輩たちが目撃したの珍行動や衝撃エピソードが続々と明らかに。舞台期間中に直接言えず、ずっと根に持っていたクレームもついに。そして約4年ぶりに発売したソロアルバム『RAISE』のリード曲『The beginning of the world』を披露する。
さらに、超ときめき▼宣伝部が登場！「岡村SCOOP」で、“とき宣”をすっぱ抜き。楽屋内で備品紛失事件が発生していた（？）。犯人はメンバーの中にいるということで、犯人をあぶり出すことに。SNS総再生数15億回以上のバズりソング『超最強』を披露する。