ヒルトン東京お台場は、山梨県産シャインマスカットを主役にした「シャインマスカットアフタヌーンティー」を9月1日から10月14日まで提供する。

メニューは、シャインマスカットのブッセ マリトッツォ風、洋風団子、テリーヌ、シュークリーム、「シャインマスカットとブドウゼリー杏仁豆腐」などスイーツ9種類、冷製ポタージュに桃の香りを添えた「ビシソワーズスープ 桃のフレーバー」、メロンパンにフレッシュピーチとクリームを挟んだ「ピーチメロンパンサンド」などセイボリー3種類を提供する。ワゴンサービスでは、プレーンとマスカットフレーバーの2種類のスコーン、スモークサーモンやレタスを挟んだバゲット、アボカド＆エビのチャパタサンド、黄桃とクリームチーズを合わせたパンなど4種類のサンドイッチを好きなだけ楽しめる。

場所は2階「グリロジー バー＆グリル」。提供時間は、ティータイムが正午から午後5時までの4部・各120分制、ディナータイムは平日午後6時から9時半までの時間無制限、土休日午後5時半から10時までの2部・各120分制。料金は平日7,200円、土休日7,800円。税・サービス料込。