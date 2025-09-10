ゲームのバグ？すり抜け？壁に「埋まっている」ように見えるワンちゃん

「ココちゃんは壁をすり抜けます」という一言と共にXに投稿された一枚の写真。写っているのは、まるでゲームのバグで壁に埋まってしまったかのようなワンちゃんの姿です。

当然現実世界で撮影したものですから、本来ならばそんなことは絶対にあり得ませんが……どう見ても壁から出てきているようにしか見えません。もしや本当にバグが起きてしまったのでは……。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

飼い主さんに話を聞くと、当時、ココちゃんは同居犬のハルくんを避けようと壁際ギリギリを通ったところでした。

その際に毛が壁に押しつぶされてしまい、まるで頭の一部が埋まってしまったように見えた……という、偶然が重なって撮影されたユニークな一枚でした。現実世界にバグが起きておらず、ホッと一安心です。

たしかにココちゃんといえば、風を当てると毛が平たくなる姿で度々話題になりますが、今回のように「壁に埋まっている」ように見えるのは初めてとのこと。飼い主さんは「撮影したときは気づかなかったのですが、後で画像をチェックして笑ってしまいました」と振り返ります。

投稿を見た人たちからは「相変わらず頭蓋骨行方不明！」「その魔法教えて欲しいです！」といった驚きの声が続々。中には「ハリーポッター」や「X-MEN」といった映画作品を連想した方も。それほどにフィクションとしか思えない写真だということでしょう。

＜記事化協力＞

ハルくんさん（@9Z8lquSv8B3FMpN）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025091001.html