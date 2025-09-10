ÃæÆüÌÜÀþ¤Ç¸«¤ëºå¿ÀÆÈÁöV¡¡Îô¤ëÉôÊ¬¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ì¤É¡¢Ã»´ü·èÀï¤Ê¤é¡Ä¡©
ËÜÎÝÂÇ²¦¤òÆÈÁö¤¹¤ëº´Æ£¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºå¿À¤Î1¡Á5ÈÖ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â°ÂÄê´¶¤¢¤ëÆ¯¤¤ò°Ý»ý¤·¤¿(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ïºå¿À¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¡£Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Ï½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âî±Û¤·¤¿¥¿¥¯¥È¤ÇÄºÅÀ¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡9·î7Æü¤ÎV·èÄê¤Ï2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß¤Ç¤ÏºÇÂ®¡£¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÂ¾¤Î5µåÃÄ¤ÎÄÉ¿ï¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Í¥¾¡¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÌÜÀþ¤Çºå¿ÀÍ¥¾¡¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎò»ËÅª¤Ê¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¡ª´¶Æ°¤Îºå¿ÀÍ¥¾¡¤Î½Ö´Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¢£¼çÎÏÁª¼ê¤Î¸ÇÄê¤¬¤Ç¤¤¿¤«¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«
¡¡°ìÈÖ¤Î°ã¤¤¤Ï¼çÎÏÁª¼ê¤Î¸ÇÄê¡¢¥±¥¬¿Í¤Î¾¯¤Ê¤µ¤À¤í¤¦¡£
¡¡ºå¿À¤Ï¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¡¢1ÈÖ¤Î¶áËÜ¸÷»Ê¤«¤éÃæÌîÂóÌ´¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¡¢Âç»³ÍªÊå¤È¤Û¤Ü¸ÇÄê¡£5¿Í¤È¤â¥ê¡¼¥°Í¿ô¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Î¾ã¤Ë¤è¤ëÎ¥Ã¦¤Ï³§Ìµ¡£2Ç¯Á°¤ÎÍ¥¾¡¤âÈà¤é5¿Í¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À®½Ï¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÃæÆü¤Ï¹¶¼é¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡¦Ê¡±ÊÍµ´ð¤¬¸Î¾ã¤Ç2ÅÙ¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¡£¼çË¤¡¦ºÙÀîÀ®Ìé¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼¤â¤½¤ì¤¾¤ì2½µ´Ö¡Á1¤«·îÄøÅÙ¤ÎÎ¥Ã¦¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁÈ¤àµ¡²ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³«Ëë4ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿ÀÐÀî¹·Ìï¤¬¶ËÅÙ¤ÎÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ê¡¢Í··â¥ì¥®¥å¥é¡¼¸õÊä1ÈÖ¼ê¤ÎÂ¼¾¾³«¿Í¤Ï¸Î¾ã¤«¤é´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤»¤Ì¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾µåÃÄ¤Ç¤âµð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´¡¢DeNA¡¦ËÒ½¨¸ç¤Ê¤É¡¢¼çÎÏµé¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿2025Ç¯¡£¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬¸½¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¤Ï¡¢ºå¿À¤¬ÆÈÁö¤¹¤ë¤Î¤ÏÉ¬Á³¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Î¼Á¤Î°ã¤¤
¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Î½¼¼Â¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀÐ°æÂçÃÒ¤¬¶Ã°Û¤ÎËÉ¸æÎ¨0.18¡Ê9·î8Æü¸½ºß¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡£48»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤¹¤ëÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£µÚÀî²íµ®¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î60ÅÐÈÄ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËÉ¸æÎ¨0ÅÀÂæ¤ò¥¡¼¥×¡£´äºêÍ¥¤â2Ç¯¤Ö¤ê¤Î30¥»¡¼¥ÖÅþÃ£¤È¡¢È×ÀÐ¤Î¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¹ñ»ØÄê¤ÎÆñÉÂ¤«¤éÉü³è¤·¤¿ÅòÀõµþ¸Ê¡¢¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Î¶ÍÉßÂóÇÏ¡¢Éüµ¢¤·¤¿¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥É¥ê¥¹¤â³èÌö¡£¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤ÏÃÇ¥È¥Ä¤Î2.12¤È¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤â´Þ¤á¤Æ¹¶Î¬º¤Æñ¤Ê¿ØÍÆ¤òÂ·¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÃæÆü¤âÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î½¼¼Â¤¬¶¯¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¾¯¤·º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¾¾»³¿¸Ìé¤ÏÍÞ¤¨1Ç¯ÌÜ¤Ç40¥»¡¼¥Ö¤ËÇ÷¤ëÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¸ÇÄê¤¬º¤Æñ¤Ë¡£À¶¿åÃ£Ìé¡¢Æ£Åè·ò¿Í¤ÏÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´Î¿´Í×¤Î¾ìÌÌ¤ÇÄËÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë»î¹ç¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£º¸ÏÓ¤Î¶¶ËÜÐÒ¼ù¤â³«Ëë¤«¤é²÷Åê¤òÂ³¤±¤ë¤¬¡¢8·î°Ê¹ß¤ÏÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¡¢2·³¤È¤Î¹Ô¤Íè¤¬Áý²Ã¡£¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Êµð¿Í¡Ë¤ÎÎ®½Ð¤¬¸ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ê¹¥¤À¡£ºÇ½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤ÆµßÀ¤¼ç¤¬¸½¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¸ß³Ñ
¡¡¤¿¤À¡¢Ã»´ü·èÀï¤Ë¤µ¤¨¹Ô¤±¤Ðºå¿À¤Ë°ìÌðÊó¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡º¬µò¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤¬¸ß³Ñ¤Ç¤¢¤ëÅÀ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç10¾¡10ÇÔ¤È¡¢¥ê¡¼¥°¤ÇÍ£°ìÉé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Å¨ÃÏ¡¦¹Ã»Ò±à¤Ç¤â3¾¡3ÇÔ¡¢Ä¾¶á¤Î7·î15¡Á16Æü¤ÏÏ¢¾¡¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»þ¤Ï¹â¶¶¹¨ÅÍ¤¬´°Éõ¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥¨¡¼¥¹¤¬²÷Åê¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¹¥ºàÎÁ¤À¡£
¡¡»Ä¤ê¤Îºå¿ÀÀï5»î¹ç¤ÏÁ´¤Æ¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î³«ºÅ¡£Áê¼ê¤ÏÄ´À°¤ò·ó¤Í¤ÆÎ×¤à¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÃæÆü¤È¤·¤Æ¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¾¡¤Ã¤Æ¡¢CS¤Ø¤ÎË¾¤ß¤ò·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
[Ê¸¡§ÈøÄ¥¤Ï¤¸¤á]