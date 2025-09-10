日本代表と戦うＷ杯開催国アメリカのポチェッティーノ監督「日本は素晴らしいチーム、よく知っている」、選手は『韓国と似てる』

2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。

9日にはW杯共催国のひとつであるアメリカとアウェイで対戦する。そのアメリカは6日の韓国戦に0-2で敗れた。

アメリカサッカー連盟によれば、マウリシオ・ポチェッティーノ監督とMFセバスティアン・バーハルターは、日本戦に向けてこう話していたそう。

ポチェッティーノ監督

「日本は素晴らしいチームだ。私は日本をよく知っている。チームとして、いいチームに挑戦したい。歴史的地であるコロンバスでの絶好の機会になる」

MFバーハルター

「彼ら（日本と韓国）のプレーは似ている。プレースタイルや守り方がかなり似ているチームだ。

僕らにとっては好都合だ。なぜなら、（韓国のとの）初戦でどう機能するかを確認したいし、調整できるからね」

ポチェッティーノ監督は、エスパニョール時代に中村俊輔氏、サウサンプトン時代には吉田麻也（現LAギャラクシー）を指導したことがある。

一方、韓国戦で70分プレーした24歳のバーハルターは、日本相手に韓国戦からの改善を見せたい考えのようだ。

日本とアメリカは、日本時間10日にオハイオ州コロンバスで対戦する。